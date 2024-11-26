Стал известен актёрский состав новой экранизации «Буратино», там сыграет звезда Каннского фестиваля

Фильм уже презентовали в Минкульте РФ. Главного героя картины — Буратино — создадут с помощью компьютерной графики. Эйдельштейн сыграет Артемона, Анастасия Талызина — Мальвину, Рузиль Минекаев — Арлекина, Александр Петров — кота Базилио, а Фёдор Бондарчук исполнит роль Карабаса Барабаса, говорится в публикации .

Ранее Life.ru рассказывал о завершении народного кастинга актёров для съёмок в «Буратино». Участие в отборочных испытаниях приняли более 3,8 тысячи человек. Перед ними стояла задача снять видеоролик под музыку из советского кинофильма «Буратино» и как можно оригинальнее повторить его танец.