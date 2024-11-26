Стал известен актёрский состав новой экранизации «Буратино», там сыграет звезда Каннского фестиваля
СМИ: В экранизации «Буратино» сыграет звезда Каннского фестиваля Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / AP / CJ Rivera
Стал известен актёрский состав грядущей экранизации фильма «Бурятино». Одну из ролей исполнит звезда получившего Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля фильма «Анора» Марк Эйдельштейн, пишет телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм уже презентовали в Минкульте РФ. Главного героя картины — Буратино — создадут с помощью компьютерной графики. Эйдельштейн сыграет Артемона, Анастасия Талызина — Мальвину, Рузиль Минекаев — Арлекина, Александр Петров — кота Базилио, а Фёдор Бондарчук исполнит роль Карабаса Барабаса, говорится в публикации.
Режиссирует фильм Игорь Волошин, сценарий писал Андрей Золотарёв, художник по костюмам — Надежда Васильева. Работу над картиной планируют завершить к концу 2025 года.
Ранее Life.ru рассказывал о завершении народного кастинга актёров для съёмок в «Буратино». Участие в отборочных испытаниях приняли более 3,8 тысячи человек. Перед ними стояла задача снять видеоролик под музыку из советского кинофильма «Буратино» и как можно оригинальнее повторить его танец.