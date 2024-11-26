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26 ноября, 19:16

Стал известен актёрский состав новой экранизации «Буратино», там сыграет звезда Каннского фестиваля

СМИ: В экранизации «Буратино» сыграет звезда Каннского фестиваля Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / AP / CJ Rivera

Марк Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / AP / CJ Rivera

Стал известен актёрский состав грядущей экранизации фильма «Бурятино». Одну из ролей исполнит звезда получившего Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля фильма «Анора» Марк Эйдельштейн, пишет телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм уже презентовали в Минкульте РФ. Главного героя картины — Буратино — создадут с помощью компьютерной графики. Эйдельштейн сыграет Артемона, Анастасия Талызина — Мальвину, Рузиль Минекаев — Арлекина, Александр Петров — кота Базилио, а Фёдор Бондарчук исполнит роль Карабаса Барабаса, говорится в публикации.

Режиссирует фильм Игорь Волошин, сценарий писал Андрей Золотарёв, художник по костюмам — Надежда Васильева. Работу над картиной планируют завершить к концу 2025 года.

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках ремейка «Буратино»
Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках ремейка «Буратино»

Ранее Life.ru рассказывал о завершении народного кастинга актёров для съёмок в «Буратино». Участие в отборочных испытаниях приняли более 3,8 тысячи человек. Перед ними стояла задача снять видеоролик под музыку из советского кинофильма «Буратино» и как можно оригинальнее повторить его танец.

Юрий Лысенко
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