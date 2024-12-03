Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся для британского журнала «i-D»

Российский актёр Марк Эйдельштейн продолжает покорять мировую индустрию моды и кино. Недавно 22-летний артист снялся для британского журнала, где его фотосессия в классических нарядах от Prada и Hermes, проведённая фотографом Линдси Эллари, произвела фурор. В интервью изданию «i-D» Эйдельштейн рассказал о своей жизни, карьере и вдохновении.

Фотографом стал Линдси Эллари. Перед его объективом Марк предстал в классическом наряде итальянского бренда Prada: кремовая рубашка, чёрные брюки и туфли на шнуровке. Также звезда фильмов «Анора» и «Сто лет тому вперёд» позировал в свитере и брюках французского модного дома Hermes.

В интервью Марк высказался о том, что в социальных сетях и СМИ часто называют «русским Тимоти Шаламе». «Это отличное сравнение, потому что он потрясающий актёр. Он как мой учитель, я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей», — признался актёр.

Эйдельштейн, как и супермодель Наталья Водянова, родился в Нижнем Новгороде. Его отец — спортивный журналист, а мать — преподаватель ораторского искусства. В интервью Марк с теплотой вспоминает своё детство, когда мама рассказывала ему сказки о принцессах и драконах. В юности он работал моделью у дизайнера Гоши Рубчинского, а позже поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, что стало началом его актёрской карьеры.

Особое внимание Марк уделяет фильму «Анора», где он исполнил главную роль. Эта кинолента американского режиссера Шона Бейкера завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 2024 году. Эйдельштейн получил роль после записи двух пробных видео, которые впечатлили режиссёра. «Я записал видеопробы топлес, потому что не нашёл подходящей одежды. Это оказалось удачным решением», — поделился актёр. В России фильм «Анора» вышел в широкий прокат 17 октября.