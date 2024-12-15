Новогодние фильмы: топ-7 праздничных лент для всей семьи Подборка лучших новогодних фильмов на любой вкус для детей и взрослых. Какие фильмы посмотреть на Новый год всей семьёй, чтобы зарядиться праздничной атмосферой, рассказывает Life.ru. 14 декабря, 21:15 Какие новогодние фильмы посмотреть вместе с детьми в новогодние каникулы. Обложка © Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества», режиссёр Рон Ховард, сценаристы Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / Kinopoisk

Ни один Новый год не обходится без соответствующего кино. Оно погружает нас в неповторимую атмосферу ожидания чуда и заставляет задуматься о главном. Life.ru представляет подборку самых душевных картин для семейного просмотра.

«Один дома» (Home Alone)

Семейная комедия, по праву ставшая классикой рождественского кино, про бойкого ребёнка, который дал отпор грабителям. Фото © Кадр из фильма «Один дома», режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Год выхода: 1990 Рейтинг на КП: 8,3 Страна: США Режиссёр: Крис Коламбус В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара Продолжительность: 1 час 43 минуты

Семейная комедия, по праву ставшая классикой рождественского кино. Сюжет, на котором выросло поколение, известен уже от и до: слишком шумное и расторопное семейство Маккаллистеров, отправляясь на каникулы в Париж, забыло дома младшего сына Кевина. У местных воров-домушников были свои планы на богатый дом. Однако мальчуган не растерялся и ловко защитил семейную цитадель от грабителей. Кино, несмотря на комизм, напоминает всем нам, как важно быть с близкими не только в праздники.

Интересные факты: боевика, который смотрит Кевин, не существует. Этот фрагмент был специально снят для ленты. Он называется «Ангелы с грязными душами» (Angels with filthy souls);

Роберту Де Ниро предлагали сыграть роль бандита Гарри, но он отказался. Экранной мамой Кевина могли стать Шэрон Стоун, Сигурни Уивер, Линда Хэмилтон, Мишель Пфайфер или Джоди Фостер;

Крис Коламбус снял и членов своей семьи. Его жена Моника Деверо-Коламбус сыграла стюардессу, тесть исполнил роль полицейского. Также в фильме мелькнули тёща Коламбуса и его дочь Элеонор в эпизодических ролях пассажиров самолёта.

«Гринч – похититель Рождества» (How the Grinch Stole Christmas)

В волшебном городе Ктограде жил зелёный и волосатый отшельник Гринч, у которого было вечно плохое настроение. Фото © Кадр из фильма «Гринч – похититель Рождества», режиссёр Рон Ховард, сценаристы Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / Kinopoisk

Год выхода: 2000 Рейтинг на КП: 6,8 Страна: США, Германия Режиссёр: Рон Ховард В ролях: Джим Кэрри, Тейлор Момсен Продолжительность: 1 час 44 минуты

В волшебном городе Ктограде жил зелёный и волосатый отшельник Гринч, у которого было вечно плохое настроение. Особенно он не любил Рождество и решил его украсть у горожан, похитив подарки. Но маленькая девочка Синди Лу и её отец срывают зловредные планы хулигана. Оказывается, корень нелюбви Гринча к Рождеству — в его прошлом.

Интересные факты: на роль Гринча претендовали Эдди Мерфи и Джэк Николсон. В режиссёрском кресле мог оказаться Тим Бёртон;

эпизод, где Гринч говорит об ужине с самим собой, — импровизация Джима Кэрри, как и момент со срывом скатерти со стола;

все свитера для героев связаны вручную. Дело поручили калифорнийскому бренду Suss Cousins. За четыре месяца изготовили 250 штук;

в одном из интервью Джим Кэрри рассказал, что в костюме своего персонажа чувствовал себя как в гробу. Ему причинял ужасные неудобства пластический грим, приходилось носить трико из спандекса с нашитой на него шерстью яка, и это в тёплом павильоне. На то, чтобы полностью превратить актёра в Гринча в первый раз, понадобилось восемь часов. Но это того стоило — фильм получил «Оскар» именно за лучший грим.

«Полярный экспресс» (The Polar Express)

В канун Рождества восьмилетний мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, отправляется к нему в гости прямо на Северный полюс. Фото © Кадр из фильма «Полярный экспресс», режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Уильям Бройлес – мл., Крис Ван Оллсбёрг / Kinopoisk

Год выхода: 2004 Рейтинг на КП: 7,2 Страна: США, Австралия Режиссёр: Роберт Земекис В ролях: Том Хэнкс, Джош Хатчерсон Продолжительность: 1 час 40 минут

В канун Рождества восьмилетний мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, понимает, как заблуждался, ведь он получает возможность отправиться к нему в гости прямо на Северный полюс. Во время путешествия на волшебном поезде «Полярный экспресс» юный герой получает полезный урок, что чудеса и доброта существуют всегда.

Интересные факты: помимо выросшего главного героя, Том Хэнкс играет его папу, Санта-Клауса, кондуктора и бездомного. Ввиду того что использовалась революционная тогда технология захвата движения, актёру пришлось взаправду исполнить все пять ролей;

«Полярный экспресс» стал первой лентой, полностью снятой с помощью технологии захвата движения;

в мультфильме наблюдаются пасхалки к культовой франшизе Земекиса «Назад в будущее». Внимательный зритель увидит фотографию Санта-Клаусов возле того места, где Марти Макфлай совершил своё путешествие. А в самом поезде спрятан конденсатор машины Дока;

сам поезд был нарисован по реальному образцу. Для этого использовали один из последних находившихся на ходу паровозов в США.

«Снежная королева»

Смелая Герда отправляется на поиски своего названого брата Кая, похищенного красивой, но злой и бесчувственной Снежной королевой. Фото © Кадр из фильма «Снежная королева», режиссёр Геннадий Казанский, сценаристы Евгений Шварц, Ханс Кристиан Андерсен / Kinopoisk

Год выхода: 1966 Рейтинг на КП: 7,6 Страна: СССР Режиссёр: Геннадий Казанский В ролях: Елена Проклова, Вячеслав Цюпа, Наталья Климова, Евгений Леонов Продолжительность: 1 час 25 минут

Сказка, не нуждающаяся в представлении. Смелая Герда отправляется на поиски своего названого брата Кая, похищенного красивой, но злой и бесчувственной Снежной королевой.

Интересные факты: в 1957 году вышел одноимённый советский рисованный мультфильм, тоже ставший очень популярным, так что лента мигом завоевала признание;

автором сценария стал драматург Евгений Шварц. Знаменитые «Сказка о потерянном времени» и «Обыкновенное чудо» тоже его работы. Его почерк придал ленте нотки комизма и сатиры.

«Чародеи»

Советский новогодний фильм 1982 года о том, как настоящая любовь может творить чудеса. Фото © Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

Год выхода: 1982 Рейтинг на КП: 8,0 Страна: СССР Режиссёр: Константин Бромберг В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган Продолжительность: 2 часа 27 минут

Символ Нового года по-советски. Сказочный НУИНУ в канун праздника готовится к презентации волшебной палочки. Параллельно счастье влюблённых Алёны и Ивана пытаются разрушить с помощью производственных и сердечных интриг и колдовства, но злые чары рассеиваются именно в новогоднюю ночь. И бонусом — самые душевные песни. Говорят, что чудес не бывает, а ты не верь!

Интересные факты: Александру Яковлеву утвердили на роль Алёны именно потому, что актриса была наиболее убедительна в образе строгой и властной ведьмы. До этого пробы проходили Ирина Алфёрова, Ирина Муравьёва, Лариса Удовиченко и Наталия Белохвостикова. К тому же Яковлева и Гафт никак не могли найти общий язык, и их часто снимали отдельно;

в первые съёмочные дни Ивана играл Сергей Проханов. Позже были вмонтированы крупные планы Абдулова. На роль Пухова пробовались Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Николай Ерёменко и Олег Янковский;

песню «Три белых коня» исполнила Лариса Долина, а не Жанна Рождественская или Ирина Отиева, как думают многие;

крылатая фраза «Кто так строит?» гостя с юга в исполнении Семёна Фарады — находка актёра. По просьбе артиста линию его персонажа расширили, но многие сцены вырезали.

«С Новым годом, мамы!»

Лента состоит из пяти новелл: «Виолончелист», «Соломоново решение», «Война мам», «Париж» и «Счастливые числа». Фото © Кадр из фильма «С Новым годом, мамы!», режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Ольга Антонова, Сарик Андреасян и др. / Kinopoisk

Год выхода: 2012 Рейтинг на КП: 6,3 Страна: Россия Режиссёр: Сарик Андреасян В ролях: Павел Воля, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Ален Делон Продолжительность: 1 час 30 минут

Мама — самый родной человек, достойный чуда из чудес. Лента состоит из пяти новелл — «Виолончелист», «Соломоново решение», «Война мам», «Париж» и «Счастливые числа» — смешных и немного грустных, но объединённых общей канвой — любовью мамы и детей. У одной из героинь заветная мечта — встретить в Париже кумира своей юности…

Интересный факт: Ален Делон был так впечатлён, что не взял гонорар за съёмки. По воспоминаниям Андреасяна, легенда мирового кино быстро нашла общий язык с партнёрами по съёмкам и общалась с ними даже в свободное время.

«Ёлки»

«На чудо надейся, а сам не плошай» — лозунг, ставший девизом одной из популярных лент. Фото © Кадр из фильма «Ёлки», режиссёры Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко и др., сценаристы Тимур Бекмамбетов, Андрей Курейчик, Дмитрий Алейников и др. / Kinopoisk

Год выхода первого фильма: 2010 Рейтинг на КП: 6,9 Страна: Россия Режиссёр: Тимур Бекмамбетов В ролях: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Мария Порошина, Константин Хабенский, Вера Брежнева Продолжительность: 1 час 30 минут

«На чудо надейся, а сам не плошай» — лозунг, ставший девизом одной из популярнейших новогодних франшиз. История начинается в Калининграде, где воспитанница детского дома говорит, что её настоящий папа — сам президент. Бумеранг случайных и неслучайных чудес идёт по всей стране, объединяя сердца всех — от таксиста и гастарбайтера до поп-звезды, знакомых друг с другом через шесть рук…

Интересные факты: съёмки многих сцен проходили в павильонах в летнюю жару, с искусственным снегом;

кассовые сборы заключительного фильма франшизы — «Ёлки последние» — передали фонду «Подсолнух». Эта благотворительная организация помогает детям с первичным иммунодефицитом.

Авторы Екатерина Субботина