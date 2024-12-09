Такое редко встретишь даже в столовых: 5 забытых блюд времён СССР, которые тогда обожали

Советская кухня — это уникальная глава в истории гастрономии. В условиях дефицита продуктов и строгих норм потребления хозяйки создавали настоящие кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов. Блюда тех времён сегодня встретишь редко, но каждое из них заслуживает внимания — за вкус, простоту и нотку ностальгии. Мы собрали рецепты самых любимых кушаний, которые были настоящими хитами в советскую эпоху. Присоединяйтесь к этому гастрономическому путешествию!

Салат «Тбилиси» как в СССР

Рецепт салата Тбилиси из советской эпохи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Кавказская кухня всегда занимала особое место в СССР. Этот яркий салат с фасолью и мясом стал хитом на праздничных столах.

Что потребуется

300 г красной фасоли

250 г отварного куриного филе или говядины

1 сладкий перец

Красная луковица

Половинка перца чили

Горсть грецких орехов

2 зубчика чеснока

Кинза

Соль, перец, хмели-сунели

Винный уксус

Оливковое масло

Как готовить

Замочите фасоль в воде на ночь. Утром отварите её до мягкости. Если хотите упростить процесс, можно использовать консервированную фасоль. Отварите мясо до готовности, остудите и нарежьте тонкими полосками. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы раскрыть их вкус. Затем крупно порубите ножом. Луковицу нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в винном уксусе на 10–15 минут. Сладкий перец нарежьте соломкой, чили мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты, добавьте рубленую кинзу, приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Заправьте оливковым маслом. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.

Советский салат «Белочка»

Как приготовить советский салат Белочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Nedomacki

Этот салат обожал каждый — от школьников до взрослых. Простой, питательный, а главное, его можно приготовить буквально за 15 минут.

Что потребуется

2 плавленых сырка

4 яйца

40 г сливочного масла

3 зубчика чеснока

Щепотка соли

Майонез для заправки

Пошаговый рецепт

Яйца сварите вкрутую. После того как они остынут, очистите их и натрите на мелкой тёрке. Плавленые сырки положите в морозильник на 10–15 минут: так их будет легче натирать. Затем измельчите их тоже на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите ножом. Смешайте сыр, яйца и чеснок. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте. Заправьте смесь майонезом, при необходимости посолите. Салат готов! Подавайте «Белочку» с чёрным хлебом или в тарталетках.

Любимый в СССР суп «Чехословацкий»

Суп Чехословацкий — вкус из прошлого и пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin

Этот суп не готовили в столовых, но он часто появлялся в меню ресторанов и домашних кухонь. Сытный, ароматный, с ярким вкусом овощей.

Что потребуется

200 г мясного фарша

3 картофелины

200 г белокочанной капусты

1 сладкий перец

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

4 зубчика чеснока

Соль, перец, зелень

Растительное масло

Как готовить

В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки лопаткой. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю и залейте 2 литрами кипятка. Варите 15 минут. Чеснок разрежьте пополам и положите в кастрюлю вместе с картофелем. После варки его нужно достать. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте нарезанный сладкий перец и оставшийся чеснок. Жарьте 2–3 минуты. Влейте в сковороду томатную пасту, разведённую в стакане воды. Перемешайте, посолите и тушите 5 минут. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю. Добавьте нашинкованную капусту. Варите до мягкости капусты. Подавайте суп горячим, посыпав свежей зеленью.

Сладкие гренки к чаю как в СССР

Сладкие гренки к чаю по рецепту бабушек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Это блюдо готовили, когда хотелось сладкого, а магазин был далёк. Простое, но гениальное решение для завтрака.

Что потребуется

1 батон (вчерашний)

2 яйца

130 мл молока

2 ст. л. сахара

Сливочное масло для жарки



Пошаговый рецепт

Нарежьте батон ломтиками толщиной около 1 см. Смешайте яйца с молоком и сахаром, взбейте венчиком. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните каждый ломтик в смесь, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой!

Манные биточки времён СССР

Манные биточки — нежный завтрак советских времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitstyle

Ещё одно воспоминание из детского сада. Эти биточки часто подавали с киселём или сладким соусом, что делало их ещё вкуснее.

Что потребуется

1 литр молока

1 стакан манной крупы

2 яйца

100 г муки

Изюм или цукаты по желанию

Сахар и соль

Масло для жарки

Как готовить

Сварите густую манную кашу: доведите молоко до кипения, добавьте сахар и соль, затем постепенно всыпьте манку, помешивая венчиком. Варите до густоты. Остудите. В остывшую кашу вбейте яйца, добавьте изюм или цукаты. Перемешайте. Руками сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте биточки до румяной корочки.