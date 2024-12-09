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9 декабря, 14:00

Такое редко встретишь даже в столовых: 5 забытых блюд времён СССР, которые тогда обожали

Вспоминаем вкус детства и юности: Life.ru рассказывает о 5 забытых блюдах советской кухни, которые когда-то были любимцами миллионов.

Советская кухня — это уникальная глава в истории гастрономии. В условиях дефицита продуктов и строгих норм потребления хозяйки создавали настоящие кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов. Блюда тех времён сегодня встретишь редко, но каждое из них заслуживает внимания — за вкус, простоту и нотку ностальгии. Мы собрали рецепты самых любимых кушаний, которые были настоящими хитами в советскую эпоху. Присоединяйтесь к этому гастрономическому путешествию!

Салат «Тбилиси» как в СССР

Рецепт салата Тбилиси из советской эпохи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Рецепт салата Тбилиси из советской эпохи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Кавказская кухня всегда занимала особое место в СССР. Этот яркий салат с фасолью и мясом стал хитом на праздничных столах.

Что потребуется

  • 300 г красной фасоли
  • 250 г отварного куриного филе или говядины
  • 1 сладкий перец
  • Красная луковица
  • Половинка перца чили
  • Горсть грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • Кинза
  • Соль, перец, хмели-сунели
  • Винный уксус
  • Оливковое масло

Как готовить

  1. Замочите фасоль в воде на ночь. Утром отварите её до мягкости. Если хотите упростить процесс, можно использовать консервированную фасоль.
  2. Отварите мясо до готовности, остудите и нарежьте тонкими полосками.
  3. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы раскрыть их вкус. Затем крупно порубите ножом.
  4. Луковицу нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в винном уксусе на 10–15 минут.
  5. Сладкий перец нарежьте соломкой, чили мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.
  6. Смешайте все ингредиенты, добавьте рубленую кинзу, приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Заправьте оливковым маслом.
  7. Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.

Советский салат «Белочка»

Как приготовить советский салат Белочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Nedomacki

Как приготовить советский салат Белочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Nedomacki

Этот салат обожал каждый — от школьников до взрослых. Простой, питательный, а главное, его можно приготовить буквально за 15 минут.

Что потребуется

  • 2 плавленых сырка
  • 4 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • Щепотка соли
  • Майонез для заправки

Пошаговый рецепт

  1. Яйца сварите вкрутую. После того как они остынут, очистите их и натрите на мелкой тёрке.
  2. Плавленые сырки положите в морозильник на 10–15 минут: так их будет легче натирать. Затем измельчите их тоже на мелкой тёрке.
  3. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите ножом.
  4. Смешайте сыр, яйца и чеснок. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте.
  5. Заправьте смесь майонезом, при необходимости посолите. Салат готов!
  6. Подавайте «Белочку» с чёрным хлебом или в тарталетках.

Любимый в СССР суп «Чехословацкий»

Суп Чехословацкий — вкус из прошлого и пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin

Суп Чехословацкий — вкус из прошлого и пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin

Этот суп не готовили в столовых, но он часто появлялся в меню ресторанов и домашних кухонь. Сытный, ароматный, с ярким вкусом овощей.

Что потребуется

  • 200 г мясного фарша
  • 3 картофелины
  • 200 г белокочанной капусты
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 4 зубчика чеснока
  • Соль, перец, зелень
  • Растительное масло

Как готовить

  1. В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки лопаткой.
  2. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю и залейте 2 литрами кипятка. Варите 15 минут.
  3. Чеснок разрежьте пополам и положите в кастрюлю вместе с картофелем. После варки его нужно достать.
  4. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте нарезанный сладкий перец и оставшийся чеснок. Жарьте 2–3 минуты.
  5. Влейте в сковороду томатную пасту, разведённую в стакане воды. Перемешайте, посолите и тушите 5 минут.
  6. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю. Добавьте нашинкованную капусту. Варите до мягкости капусты.
  7. Подавайте суп горячим, посыпав свежей зеленью.

Сладкие гренки к чаю как в СССР

Сладкие гренки к чаю по рецепту бабушек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Сладкие гренки к чаю по рецепту бабушек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Это блюдо готовили, когда хотелось сладкого, а магазин был далёк. Простое, но гениальное решение для завтрака.

Что потребуется

  • 1 батон (вчерашний)
  • 2 яйца
  • 130 мл молока
  • 2 ст. л. сахара
  • Сливочное масло для жарки

Пошаговый рецепт

  1. Нарежьте батон ломтиками толщиной около 1 см.
  2. Смешайте яйца с молоком и сахаром, взбейте венчиком.
  3. Разогрейте сковороду с маслом.
  4. Обмакните каждый ломтик в смесь, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой!

Манные биточки времён СССР

Манные биточки — нежный завтрак советских времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitstyle

Манные биточки — нежный завтрак советских времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitstyle

Ещё одно воспоминание из детского сада. Эти биточки часто подавали с киселём или сладким соусом, что делало их ещё вкуснее.

Что потребуется

  • 1 литр молока
  • 1 стакан манной крупы
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • Изюм или цукаты по желанию
  • Сахар и соль
  • Масло для жарки

Как готовить

  1. Сварите густую манную кашу: доведите молоко до кипения, добавьте сахар и соль, затем постепенно всыпьте манку, помешивая венчиком. Варите до густоты. Остудите.
  2. В остывшую кашу вбейте яйца, добавьте изюм или цукаты. Перемешайте.
  3. Руками сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в муке.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте биточки до румяной корочки.

Эти блюда — настоящая находка для тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого. Готовьте с удовольствием, делитесь с близкими и наслаждайтесь вкусами детства! Ранее Life.ru рассказывал о забытых рецептах салатов из СССР, которые точно нужно попробовать.

Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь
Новый год в стиле СССР: 5 любимых блюд, которые всегда стояли на советском столе в новогоднюю ночь
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Какабай Назаров

Сергей Трофимов
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