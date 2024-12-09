Такое редко встретишь даже в столовых: 5 забытых блюд времён СССР, которые тогда обожали
Вспоминаем вкус детства и юности: Life.ru рассказывает о 5 забытых блюдах советской кухни, которые когда-то были любимцами миллионов.
Советская кухня — это уникальная глава в истории гастрономии. В условиях дефицита продуктов и строгих норм потребления хозяйки создавали настоящие кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов. Блюда тех времён сегодня встретишь редко, но каждое из них заслуживает внимания — за вкус, простоту и нотку ностальгии. Мы собрали рецепты самых любимых кушаний, которые были настоящими хитами в советскую эпоху. Присоединяйтесь к этому гастрономическому путешествию!
Салат «Тбилиси» как в СССР
Рецепт салата Тбилиси из советской эпохи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva
Кавказская кухня всегда занимала особое место в СССР. Этот яркий салат с фасолью и мясом стал хитом на праздничных столах.
Что потребуется
- 300 г красной фасоли
- 250 г отварного куриного филе или говядины
- 1 сладкий перец
- Красная луковица
- Половинка перца чили
- Горсть грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- Кинза
- Соль, перец, хмели-сунели
- Винный уксус
- Оливковое масло
Как готовить
- Замочите фасоль в воде на ночь. Утром отварите её до мягкости. Если хотите упростить процесс, можно использовать консервированную фасоль.
- Отварите мясо до готовности, остудите и нарежьте тонкими полосками.
- Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, чтобы раскрыть их вкус. Затем крупно порубите ножом.
- Луковицу нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в винном уксусе на 10–15 минут.
- Сладкий перец нарежьте соломкой, чили мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте рубленую кинзу, приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Заправьте оливковым маслом.
- Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.
Советский салат «Белочка»
Как приготовить советский салат Белочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Nedomacki
Этот салат обожал каждый — от школьников до взрослых. Простой, питательный, а главное, его можно приготовить буквально за 15 минут.
Что потребуется
- 2 плавленых сырка
- 4 яйца
- 40 г сливочного масла
- 3 зубчика чеснока
- Щепотка соли
- Майонез для заправки
Пошаговый рецепт
- Яйца сварите вкрутую. После того как они остынут, очистите их и натрите на мелкой тёрке.
- Плавленые сырки положите в морозильник на 10–15 минут: так их будет легче натирать. Затем измельчите их тоже на мелкой тёрке.
- Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите ножом.
- Смешайте сыр, яйца и чеснок. Добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте.
- Заправьте смесь майонезом, при необходимости посолите. Салат готов!
- Подавайте «Белочку» с чёрным хлебом или в тарталетках.
Любимый в СССР суп «Чехословацкий»
Суп Чехословацкий — вкус из прошлого и пошаговый рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Starostin
Этот суп не готовили в столовых, но он часто появлялся в меню ресторанов и домашних кухонь. Сытный, ароматный, с ярким вкусом овощей.
Что потребуется
- 200 г мясного фарша
- 3 картофелины
- 200 г белокочанной капусты
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- 2 ст. л. томатной пасты
- 4 зубчика чеснока
- Соль, перец, зелень
- Растительное масло
Как готовить
- В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки лопаткой.
- Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю и залейте 2 литрами кипятка. Варите 15 минут.
- Чеснок разрежьте пополам и положите в кастрюлю вместе с картофелем. После варки его нужно достать.
- На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте нарезанный сладкий перец и оставшийся чеснок. Жарьте 2–3 минуты.
- Влейте в сковороду томатную пасту, разведённую в стакане воды. Перемешайте, посолите и тушите 5 минут.
- Переложите содержимое сковороды в кастрюлю. Добавьте нашинкованную капусту. Варите до мягкости капусты.
- Подавайте суп горячим, посыпав свежей зеленью.
Сладкие гренки к чаю как в СССР
Сладкие гренки к чаю по рецепту бабушек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass
Это блюдо готовили, когда хотелось сладкого, а магазин был далёк. Простое, но гениальное решение для завтрака.
Что потребуется
- 1 батон (вчерашний)
- 2 яйца
- 130 мл молока
- 2 ст. л. сахара
- Сливочное масло для жарки
Пошаговый рецепт
- Нарежьте батон ломтиками толщиной около 1 см.
- Смешайте яйца с молоком и сахаром, взбейте венчиком.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обмакните каждый ломтик в смесь, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой!
Манные биточки времён СССР
Манные биточки — нежный завтрак советских времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitstyle
Ещё одно воспоминание из детского сада. Эти биточки часто подавали с киселём или сладким соусом, что делало их ещё вкуснее.
Что потребуется
- 1 литр молока
- 1 стакан манной крупы
- 2 яйца
- 100 г муки
- Изюм или цукаты по желанию
- Сахар и соль
- Масло для жарки
Как готовить
- Сварите густую манную кашу: доведите молоко до кипения, добавьте сахар и соль, затем постепенно всыпьте манку, помешивая венчиком. Варите до густоты. Остудите.
- В остывшую кашу вбейте яйца, добавьте изюм или цукаты. Перемешайте.
- Руками сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте биточки до румяной корочки.
Эти блюда — настоящая находка для тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого. Готовьте с удовольствием, делитесь с близкими и наслаждайтесь вкусами детства! Ранее Life.ru рассказывал о забытых рецептах салатов из СССР, которые точно нужно попробовать.
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