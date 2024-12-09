Эксперт ответил, прекратятся ли звонки мошенников после закрытия международных колл-центров
Эксперт Раевский: Звонки мошенников не прекратятся после закрытия колл-центров
Даже после закрытия международной сети колл-центров звонки злоумышленников не прекратятся, поэтому бдительность важно сохранять. Об этом в беседе с Life.ru рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
По словам эксперта, таких колл-центров по разным оценкам в районе тысячи. Поэтому правоохранительным органам нельзя останавливаться на достигнутом — на одну группу мошенников может работать несколько колл-центров. Раевский уверен, что необходимо бороться с теми, кто нарушает законодательство, чтобы принцип неотвратимости наказания был в действии.
«Невозможно оценить, сколько времени потребуется нашим спецслужбам, чтобы прекратились звонки мошенников. Это зависит от многих параметров, от ресурсов, которыми обладают правоохранительные органы, от того, насколько они заняты другими вопросами, насколько задача приоритетная», — поделился генеральный директор компании Zecurion.
Напомним, ранее ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети, которые в том числе распространяли ложные сообщения о подготовке терактов по заданию СБУ. Позже стало известно, что международный колл-центр мошенников действовал под прикрытием Службы безопасности Украины. СБУ помогла одному из организаторов преступной схемы договориться со Швецией и местными СМИ о «закрытии» вопроса.