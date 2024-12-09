Эксперт ответил, прекратятся ли звонки мошенников после закрытия международных колл-центров

Даже после закрытия международной сети колл-центров звонки злоумышленников не прекратятся, поэтому бдительность важно сохранять. Об этом в беседе с Life.ru рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По словам эксперта, таких колл-центров по разным оценкам в районе тысячи. Поэтому правоохранительным органам нельзя останавливаться на достигнутом — на одну группу мошенников может работать несколько колл-центров. Раевский уверен, что необходимо бороться с теми, кто нарушает законодательство, чтобы принцип неотвратимости наказания был в действии.

«Невозможно оценить, сколько времени потребуется нашим спецслужбам, чтобы прекратились звонки мошенников. Это зависит от многих параметров, от ресурсов, которыми обладают правоохранительные органы, от того, насколько они заняты другими вопросами, насколько задача приоритетная», — поделился генеральный директор компании Zecurion.