Раскрытый ФСБ колл-центр обманул 100 тысяч человек в десятках стран под «крышей» СБУ

Раскрытый ФСБ России международный колл-центр мошенников действовал под прикрытием Службы безопасности Украины СБУ. Об этом рассказал задержанный руководитель отделения в Незалежной Яков Кесельман. По его словам, СБУ помогла одному из организаторов преступной схемы договориться со Швецией и местными СМИ о «закрытии» вопроса.

«Он заплатил $1 млн конкретно за закрытие вопроса... Артёму Шиле, который работал в СБУ. И с этого же момента он начал оплачивать пеню... За эти 17 офисов... ежемесячную оплату», — уточнил собеседник RT.