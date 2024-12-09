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9 декабря, 08:00

Раскрытый ФСБ колл-центр обманул 100 тысяч человек в десятках стран под «крышей» СБУ

Раскрытый ФСБ международный колл-центр мошенников действовал под прикрытием СБУ

Раскрытый ФСБ России международный колл-центр мошенников действовал под прикрытием Службы безопасности Украины СБУ. Об этом рассказал задержанный руководитель отделения в Незалежной Яков Кесельман. По его словам, СБУ помогла одному из организаторов преступной схемы договориться со Швецией и местными СМИ о «закрытии» вопроса.

«Он заплатил $1 млн конкретно за закрытие вопроса... Артёму Шиле, который работал в СБУ. И с этого же момента он начал оплачивать пеню... За эти 17 офисов... ежемесячную оплату», — уточнил собеседник RT.

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Напомним, ранее ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших 100 тысяч человек. Мошенники под видом инвестиционных сделок выманивали деньги у граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Также были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети, которые в том числе распространяли ложные сообщения о подготовке терактов по заданию СБУ.

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freepik

Борис Эльфанд
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