СБУ вылавливала семьи с детьми в Селидове для принудительного вывоза на Украину

Служба безопасности Украины активно занималась поиском семей с детьми в Селидове, чтобы насильно вывезти их на Украину и не допустить выезда в РФ или ДНР. Об этом рассказал эвакуированный из населённого пункта.

«Когда я с ними пересёкся [СБУ] ,в один день в течение 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией», — рассказал РИА «Новости» выехавший из Селидова по имени Дмитрий.

Собеседник пояснил, что в это время ВС РФ уже находились на окраинах населённого пункта. В один из таких дней он шёл к своему товарищу и повстречал группу СБУшников из четырёх человек. Те проверили документы и затем начали расспрашивать о наличии детей, проживающих в Селидове. Мужчина заявил, что проживает в городе один, а все старики и дети давно выехали.