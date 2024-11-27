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27 ноября, 06:58

СБУ вылавливала семьи с детьми в Селидове для принудительного вывоза на Украину

Служба безопасности Украины активно занималась поиском семей с детьми в Селидове, чтобы насильно вывезти их на Украину и не допустить выезда в РФ или ДНР. Об этом рассказал эвакуированный из населённого пункта.

«Когда я с ними пересёкся [СБУ] ,в один день в течение 15 – 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос – знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией», рассказал РИА «Новости» выехавший из Селидова по имени Дмитрий.

Собеседник пояснил, что в это время ВС РФ уже находились на окраинах населённого пункта. В один из таких дней он шёл к своему товарищу и повстречал группу СБУшников из четырёх человек. Те проверили документы и затем начали расспрашивать о наличии детей, проживающих в Селидове. Мужчина заявил, что проживает в городе один, а все старики и дети давно выехали.

Житель Селидово в ДНР рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Житель Селидово в ДНР рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

Ранее Life.ru рассказывал о страшных зверствах, которые ВСУ творили в населённом пункте. Так появлялась информация, что в городе украинские бойцы устроили массовые расстрелы гражданских в целях провокации, сродни той, что была в Буче. По словам экспертов, стартом для бесчеловечной операции украинских военных послужило начало обсуждения на Западе мирных переговоров с Россией.

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Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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