ФСБ накрыла международную сеть колл-центров, обманувших 100 тысяч человек

Силовики накрыли международную сеть кол-центров, работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, от их рук пострадали 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — сообщили в ведомстве.

Кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Ежедневно мошенники получали доход в размере одного миллиона долларов.

Также были установлены и задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети, которые в том числе распространяли ложные сообщения о подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины в 2022 году. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.