Не дайте себя обмануть! Названы фразы, которые всегда используют телефонные мошенники
ФСБ назвала фразы, которые выдают телефонных мошенников
Телефонный мошенник. Обложка © freepik / freepik
Федеральная служба безопасности России предупредила граждан о фразах, которые могут сигнализировать о том, что на линии находится телефонный мошенник.
В ведомстве подчеркнули, что использование определённых слов, таких как «ФСБ», «МВД», а также фразы «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счёт» или «единый расчётный счёт Центрального банка России» должно настораживать.
«Если вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство — положите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», — говорится в распространённом Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России предупреждении о действиях мошенников.
Ранее Life.ru писал, что в лапы мошенников попала народная артистка России Раиса Рязанова. Актриса, которую псевдосиловики обвинили в поддержке ВСУ, передала злоумышленникам 4 миллиона рублей наличкой. 80-летней Раисе Ивановне позвонила неизвестная девушка, которая представилась помощницей мэра Москвы Сергея Собянина. Она заявила актрисе, что с ней якобы должен связаться сам градоначальник. Спустя время по видеосвязи ей набрал мужчина, похожий на Сергея Семёновича: он сообщил, что Рязанова оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ.