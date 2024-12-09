Не дайте себя обмануть! Названы фразы, которые всегда используют телефонные мошенники

Федеральная служба безопасности России предупредила граждан о фразах, которые могут сигнализировать о том, что на линии находится телефонный мошенник.

В ведомстве подчеркнули, что использование определённых слов, таких как «ФСБ», «МВД», а также фразы «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счёт» или «единый расчётный счёт Центрального банка России» должно настораживать.

«Если вас убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство — положите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», — говорится в распространённом Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России предупреждении о действиях мошенников.