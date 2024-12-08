Мошенники освоили подлую схему развода через аккаунты-двойники в Telegram
«Гарда»: Мошенники используют схему с аккаунтами-двойниками в Telegram
Мошенники активно используют новую мошенническую схему для кражи персональных данных с помощью аккаунтов-двойников. Об этом заявили в группе компаний по разработке продуктов безопасности «Гарда».
«Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных», — приводит сообщение «Гарды» агентство «Прайм».
Пользователям мессенджера при возникновении сомнений проверять имя аккаунта и факт его присутствия в своём списке контактов. Кроме того, можно задать собеседнику вопрос, ответ на который может знать только подлинный владелец аккаунта.
Ранее в полиции предупредили о ещё одной мошеннической схеме, где задействована доставка цветов. Человеку привозят букет, которого он не заказывал. На следующий день поступает звонок из якобы службы доставки с просьбой сообщить специальный код, чтобы подтвердить, что заказ был получен. На деле же человеку поступает код подтверждения финансовой операции.
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