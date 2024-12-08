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8 декабря, 14:15

Мошенники освоили подлую схему развода через аккаунты-двойники в Telegram

«Гарда»: Мошенники используют схему с аккаунтами-двойниками в Telegram

Мошенники активно используют новую мошенническую схему для кражи персональных данных с помощью аккаунтов-двойников. Об этом заявили в группе компаний по разработке продуктов безопасности «Гарда».

«Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных», — приводит сообщение «Гарды» агентство «Прайм».

Пользователям мессенджера при возникновении сомнений проверять имя аккаунта и факт его присутствия в своём списке контактов. Кроме того, можно задать собеседнику вопрос, ответ на который может знать только подлинный владелец аккаунта.

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Ранее в полиции предупредили о ещё одной мошеннической схеме, где задействована доставка цветов. Человеку привозят букет, которого он не заказывал. На следующий день поступает звонок из якобы службы доставки с просьбой сообщить специальный код, чтобы подтвердить, что заказ был получен. На деле же человеку поступает код подтверждения финансовой операции.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Юрий Лысенко
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