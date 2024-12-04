Опасайтесь гифок: Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp

Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил о новом способе мошенничества, который затронул пользователей мессенджера WhatsApp. В разговоре с RT он рассказал, что злоумышленники используют популярные анимированные картинки — гифки, чтобы обманывать пользователей.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — отметил эксперт. По словам Липова, за анимацией может скрываться вредоносный код или ссылка на фишинговый сайт. Их используют, чтобы похитить личные данные пользователей: пароли, логины и финансовую информацию. Вредоносный элемент активируется всего лишь одним нажатием на изображение, что делает такую тактику мошенничества крайне опасной и эффективной.

Гифки — один из самых популярных форматов обмена мультимедийным контентом. Люди часто используют их для поздравлений или для поднятия собеседнику настроения. Поэтому, получая такие сообщения, пользователи, как правило, не подозревают, что могут столкнуться с угрозой, пояснил Липов. Он добавил, что в большинстве случаев гифки маскируются под поздравления с праздниками или другие позитивные события, что ещё больше снижает настороженность получателя.

Ведущий аналитик также отметил, что такие сообщения зачастую выглядят весьма правдоподобно, и даже если приходят от незнакомых людей, многие не задумываются о возможной угрозе. Однако один клик может стать причиной серьёзных проблем, так как пользователи не всегда успевают осознать опасность до того, как ущерб будет нанесён.

Липов дал несколько рекомендаций, чтобы не попасться на уловки мошенников. Он советует никогда не открывать гифки и ссылки от незнакомых людей. Эксперт также подчеркнул важность установки надёжного антивирусного ПО и регулярных обновлений системы безопасности на устройствах.

Этот случай не первый, когда злоумышленники используют популярные онлайн-форматы для кражи данных. Ранее они уже применяли фальшивые голосовые сообщения, заражённые ссылки и поддельные рекламные баннеры. Однако, использование гифок стало новой тактикой, о которой многие пользователи раньше не слышали.