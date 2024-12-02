ВТБ предупреждает: мошенники атакуют через WhatsApp по новой схеме

В России всё чаще фиксируют случаи мошенничества, когда аферисты устанавливают вирус SpyMax, используя мессенджер WhatsApp. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или коммерческих организаций, таких как Мосэнергосбыт, поликлиники и ЖКХ, и обманом получают доступ к устройствам пользователей. Об этой схеме рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Суть схемы заключается в том, что мошенники звонят жертвам, называют себя сотрудниками различных служб, и предлагают решить проблему с помощью видеозвонка в WhatsApp, передаёт пресс-служба банка. В ходе разговора они просят воспользоваться функцией демонстрации экрана и установить приложение, которое выдают за официальный сервис. Только это вредоносная программа SpyMax, которая даёт злоумышленникам полный контроль над устройством пользователя.

Как только жертва установит приложение с вирусом, экран устройства заблокируется, а пользователь увидит чёрный экран или надпись «перезагрузка». В этот момент мошенники перехватывают СМС с кодами подтверждения и получают доступ к банковским приложениям и государственным сервисам жертвы. Они могут переводить средства или оформлять кредиты от имени клиента.

Обман, который выглядит как помощь, может принести серьёзные финансовые потери. «Пока экран вашего телефона заблокирован, хакеры могут делать с его содержимым всё, что угодно — в том числе взламывать ваши личные кабинеты на госсервисах и выводить деньги из банковских приложений», — отметил Чугунов. Кнопки с отменой этих операций не существует, подчеркнул эксперт.

ВТБ настоятельно рекомендует не вступать в контакт с незнакомыми людьми и не открывать неизвестные ссылки. Официальные организации и госорганы никогда не запрашивают демонстрацию экрана или установку приложений через мессенджеры. Если поступил сомнительный звонок, нужно связаться с представителями компании, чтобы убедиться в подлинности запроса.