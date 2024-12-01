Предупреди бабулю! Мошенники крадут деньги с помощью открыток в мессенджерах

Интернет-мошенники начали рассылать в мессенджерах открытки и небольшие картинки, с помощью которых они могут выудить личную информацию пользователя. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала аналитик Алла Храпунова.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка «оживает», становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — предупредила она.

Так, если нажать на изображение, то жертву перекинет на фишинговый сайт, алгоритмы которого быстро вычислят все интересующие их цифры из персональной информации. Чтобы не быть обманутым с помощью этой схемы эксперт призвала проверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их также могли взломать.