«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 06:09

Предупреди бабулю! Мошенники крадут деньги с помощью открыток в мессенджерах

Аналитик Храпунова: Аферисты рассылают открытки с вирусом в мессенджерах

Интернет-мошенники начали рассылать в мессенджерах открытки и небольшие картинки, с помощью которых они могут выудить личную информацию пользователя. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала аналитик Алла Храпунова.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка «оживает», становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — предупредила она.

Так, если нажать на изображение, то жертву перекинет на фишинговый сайт, алгоритмы которого быстро вычислят все интересующие их цифры из персональной информации. Чтобы не быть обманутым с помощью этой схемы эксперт призвала проверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их также могли взломать.

Названа самая опасная фраза в разговоре с мошенниками, которая может лишить всего
Названа самая опасная фраза в разговоре с мошенниками, которая может лишить всего

Ранее Life.ru рассказывал, как научиться распознавать даже самых искусных телефонных мошенников. По словам экспертов, самыми любимыми жертвами у них являются занятые люди, которые в спешке могут по телефону выложить все необходимые числа и коды на блюдце, чтобы от них отвязались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Владимир Озеров
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar