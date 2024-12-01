Предупреди бабулю! Мошенники крадут деньги с помощью открыток в мессенджерах
Аналитик Храпунова: Аферисты рассылают открытки с вирусом в мессенджерах
Интернет-мошенники начали рассылать в мессенджерах открытки и небольшие картинки, с помощью которых они могут выудить личную информацию пользователя. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала аналитик Алла Храпунова.
«Многие обмениваются практически ежедневно картинками-открытками с расширением gif. При нажатии картинка «оживает», становится красочной, с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — предупредила она.
Так, если нажать на изображение, то жертву перекинет на фишинговый сайт, алгоритмы которого быстро вычислят все интересующие их цифры из персональной информации. Чтобы не быть обманутым с помощью этой схемы эксперт призвала проверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, поскольку их также могли взломать.
Ранее Life.ru рассказывал, как научиться распознавать даже самых искусных телефонных мошенников. По словам экспертов, самыми любимыми жертвами у них являются занятые люди, которые в спешке могут по телефону выложить все необходимые числа и коды на блюдце, чтобы от них отвязались.
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