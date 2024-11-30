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30 ноября, 03:30

Названа самая опасная фраза в разговоре с мошенниками, которая может лишить всего

Адвокат Власова: «Подтверждаю» — самая опасная фраза в разговоре с мошенником

Телефонное мошенничество остаётся самым популярным способом финансовых махинаций в России. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Телефонное мошенничество остаётся самым популярным способом финансовых махинаций в России. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Телефонное мошенничество остаётся самым популярным способом финансовых махинаций в России. Адвокат, кандидат юридических наук Ольга Власова поделилась с Life.ru важными советами, как избежать подобных угроз. Основной рекомендацией является не вступать в беседу с незнакомыми номерами. Аферисты используют психологические схемы, чтобы вызвать у жертвы чувство растерянности и добыть личную информацию.

По словам Власовой, даже краткий разговор может быть записан и использован позже. Поэтому лучше не разговаривать с незнакомыми людьми более 5 секунд. Подшучивание или ирония в ответ на вопросы мошенников может быть использована против вас, так как все ответы фиксируются. Более того, злоумышленники часто используют записи для массовых обзвонов и вовлекают жертв в дальнейшую преступную деятельность.

Важно помнить, что некоторые фразы, такие как «да», «неправильно», могут быть использованы против вас. Например, слово «да» может зафиксировать бот. Чтобы обезопасить себя, лучше избегать стандартных ответов и использовать нейтральные фразы.

Однозначные ответы лучше заменить на малозначительные «ага», «угу» или «конечно», как подтверждение, что вы следите за речью собеседника и слушаете его. В качестве отрицания рекомендуется говорить «сомневаюсь» или произносить что-то невнятное, что покажет вашу реакцию, но не даст конкретной информации.

«Подтверждаю» – пожалуй самая опасная фраза в разговоре с мошенником. Этого слова, произнесённого вашим голосом, бывает достаточно, чтобы снять деньги с банковского счёта

Ольга Власова

Адвокат, кандидат юридических наук

«Подтверждаю» – пожалуй самая опасная фраза в разговоре с мошенником. Этого слова, произнесённого вашим голосом, бывает достаточно, чтобы снять деньги с банковского счёта
«Подтверждаю» – пожалуй самая опасная фраза в разговоре с мошенником. Этого слова, произнесённого вашим голосом, бывает достаточно, чтобы снять деньги с банковского счёта

Также стоит избегать агрессии в разговоре. Оскорбления могут привести к угрозам или даже юридическим последствиям. В случае сомнительного звонка лучшим решением будет прекратить общение, не выказывая недовольства, заключила собеседница Life.ru.

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Тимур Хингеев
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