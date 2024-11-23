Алё, куда пропал? Украинские телефонные мошенники остались без электричества

В результате массированного удара ВС РФ по объектам на Украине вдвое сократилось число мошеннических звонков россиянам. Причина простая — в колл-центрах нет электричества, сообщает Mash.

После ряда ударов все украинские «капитаны полиции» и «сотрудники службы безопасности банка» лишились возможности обманывать россиян. Агентство уточняет, что расслабляться всё равно не нужно, быть особо бдительными советуют участникам СВО и их родным.