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Регион
23 ноября, 09:45

Алё, куда пропал? Украинские телефонные мошенники остались без электричества

Удары по объектам на Украине вдвое сократили число звонков от мошенников в РФ

В результате массированного удара ВС РФ по объектам на Украине вдвое сократилось число мошеннических звонков россиянам. Причина простая — в колл-центрах нет электричества, сообщает Mash.

После ряда ударов все украинские «капитаны полиции» и «сотрудники службы безопасности банка» лишились возможности обманывать россиян. Агентство уточняет, что расслабляться всё равно не нужно, быть особо бдительными советуют участникам СВО и их родным.

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Напомним, не менее 230 человек стали жертвами новой мошеннической схемы, направленной на участников СВО и их семьи. В дни выплат мошенники звонят и представляются волонтёрами и высылают фишинговую ссылку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

Николай Рюмин
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