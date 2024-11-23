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23 ноября, 05:38

«Это ты на фото?»: Раскрыта хитрая схема по краже данных через файлы в Telegram

Эксперт Храпунова: Мошенники рассылают вредоносные файлы в Telegram

Мошенники начали рассылать россиянам вредоносные файлы под видом фото в Telegram, предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова. Сообщения от неизвестных сопровождаются заманчивым вопросом: «Это ты на фото?».

«Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК», — отметила собеседница РИА «Новости».

Попытка скачать файл может оказаться фатальной: вместо фото на устройство устанавливается вредоносная программа, дающая мошенникам доступ к данным, в том числе банковских приложений. Важно помнить: фотографии не могут иметь расширение APK.

По словам Храпуновой, из-за банального любопытства от новой схемы могут пострадать очень многие, в том числе молодёжь, которая часто пересылает друг другу картинки из Сети. Защититься от мошенников можно, установив антивирус, а также запретив автоматическую загрузку присланных приложений, файлов и фото.

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Ранее россиян предупредили о самых распространённых схемах мошенников в преддверии «Чёрной пятницы». В частности, аферисты создают поддельные сайты магазинов. Отличить подлог можно, например, по слишком привлекательной цене.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Матвей Константинов
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