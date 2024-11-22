«Бу! Испугался?»: ЦБ рассмешил пользователей Сети видео с мемным котом

Банк России опубликовал необычный ролик, где говорящий кот из мема «Бу! Испугался?» озвучивает фразы, которые часто используют мошенники. Видео доступна в телеграм-канале регулятора.

Банк России выпустил необычный ролик, где говорящий кот озвучивает фразы, которые часто используют мошенники. Видео © Telegram / Банк России

«Бу! Испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведём деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?» — так персонаж видео озвучивает стандартные уловки злоумышленников.

В ролике Центробанк напоминает, что разговаривать с мошенниками нельзя и важно «класть трубку без разговоров».

Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях. Пользователи разделились: одни считают, что это эффективный способ привлечь внимание к проблеме, другие называют такой подход несерьёзным.