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22 ноября, 09:02

Раскрыты три мошеннические схемы по угону денег и личных данных в «чёрную пятницу»

ВТБ: В преддверии «чёрной пятницы» мошенники создают фейковые сайты магазинов

В преддверии начала сезона распродаж и ожидаемой многими «чёрной пятницы» активизируются мошенники, и их методы угона конфиденциальных данных и денежных средств становятся все изощрённее и сложнее. На данный момент ВТБ удалось определить три основные мошеннические схемы. О них рассказали в пресс-службе банка.

Первая схема заключается в создании идентичных фейковых сайтов магазинов, которые могут запутать невнимательного человека. Узнать их можно по нереалистичным скидкам и слишком выгодным предложениям.

Менее сложная, однако всё ещё популярная схема — рассылка фальшивой рекламы и чрезмерно выгодных предложений на почту. Чаще всего потребители не всматриваются в детали и предпочитают не читать мелкий шрифт. Именно это и стоит затем немалых денег.

По третьей схеме мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Злоумышленники рассылают повреждённые ссылки, которые затем скачивают на гаджеты доверчивых пользователей вредоносные файлы. После внедрения вируса у злоумышленников появляется доступ ко всем паролям, одноразовым кодам и другим личным данным жертвы. Некоторое время человек даже не будет знать, что его денежные средства «угоняют».

«Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета», — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, добавив, что банк со своей стороны старается всецело бороться со злоумышленниками. Его слова передаёт ТАСС.

Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода
Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода

Для получения наживы мошенники могут использовать самые разные способы, даже подделывать голоса умерших родственников. Они звонят жертвам и говорят, что тибетские монахи научились организовывать контакт с того света.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko

Мария Любицкая
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