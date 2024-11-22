Раскрыты три мошеннические схемы по угону денег и личных данных в «чёрную пятницу»

В преддверии начала сезона распродаж и ожидаемой многими «чёрной пятницы» активизируются мошенники, и их методы угона конфиденциальных данных и денежных средств становятся все изощрённее и сложнее. На данный момент ВТБ удалось определить три основные мошеннические схемы. О них рассказали в пресс-службе банка.

Первая схема заключается в создании идентичных фейковых сайтов магазинов, которые могут запутать невнимательного человека. Узнать их можно по нереалистичным скидкам и слишком выгодным предложениям.

Менее сложная, однако всё ещё популярная схема — рассылка фальшивой рекламы и чрезмерно выгодных предложений на почту. Чаще всего потребители не всматриваются в детали и предпочитают не читать мелкий шрифт. Именно это и стоит затем немалых денег.

По третьей схеме мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Злоумышленники рассылают повреждённые ссылки, которые затем скачивают на гаджеты доверчивых пользователей вредоносные файлы. После внедрения вируса у злоумышленников появляется доступ ко всем паролям, одноразовым кодам и другим личным данным жертвы. Некоторое время человек даже не будет знать, что его денежные средства «угоняют».