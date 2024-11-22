Раскрыты три мошеннические схемы по угону денег и личных данных в «чёрную пятницу»
ВТБ: В преддверии «чёрной пятницы» мошенники создают фейковые сайты магазинов
В преддверии начала сезона распродаж и ожидаемой многими «чёрной пятницы» активизируются мошенники, и их методы угона конфиденциальных данных и денежных средств становятся все изощрённее и сложнее. На данный момент ВТБ удалось определить три основные мошеннические схемы. О них рассказали в пресс-службе банка.
Первая схема заключается в создании идентичных фейковых сайтов магазинов, которые могут запутать невнимательного человека. Узнать их можно по нереалистичным скидкам и слишком выгодным предложениям.
Менее сложная, однако всё ещё популярная схема — рассылка фальшивой рекламы и чрезмерно выгодных предложений на почту. Чаще всего потребители не всматриваются в детали и предпочитают не читать мелкий шрифт. Именно это и стоит затем немалых денег.
По третьей схеме мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Злоумышленники рассылают повреждённые ссылки, которые затем скачивают на гаджеты доверчивых пользователей вредоносные файлы. После внедрения вируса у злоумышленников появляется доступ ко всем паролям, одноразовым кодам и другим личным данным жертвы. Некоторое время человек даже не будет знать, что его денежные средства «угоняют».
«Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета», — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, добавив, что банк со своей стороны старается всецело бороться со злоумышленниками. Его слова передаёт ТАСС.
Для получения наживы мошенники могут использовать самые разные способы, даже подделывать голоса умерших родственников. Они звонят жертвам и говорят, что тибетские монахи научились организовывать контакт с того света.
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