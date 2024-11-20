Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода
Психолог Афанасьева: Секретный код внутри семьи убережёт от мошенников
Психолог Елена Афанасьева назвала простой способ уберечь себя и близких от обмана мошенников. По её словам, главная задача аферистов — втереться в доверие. Для этого они часто давят на главные боли своих жертв: это родственники и недвижимость. Поэтому следует научиться противостоять их манипуляциям.
«О чем люди больше всего переживают? О здоровье своих близких, тех людей, которые для них дороги. И вопросы недвижимости — это вопросы нашей безопасности. Это два таких столпа, на которых держится вообще спокойная жизнь человека, когда он уютно себя чувствует, ему есть где жить и у него есть семья», — объяснила психолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Чтобы сразу вычислить мошенника, Афанасьева посоветовала придумать внутри семьи вопрос, так называемый секретный код, который можно будет задавать в любых спорных ситуациях. Тогда незнакомца можно будет вывести на чистую воду и отправить его в чёрный список.
Для получения наживы мошенники могут использовать самые разные способы, даже подделывать голоса умерших родственников. Они звонят жертвам и говорят, что тибетские монахи научились организовывать контакт с того света. Только, видимо, роуминг с загробным миром слишком дорогой, поэтому аферисты просят 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь ещё на пару минут. Срабатывает эффект неожиданности, из-за чего люди могут поверить и перечислить деньги незнакомцам.