Россиянам советуют отбивать атаки мошенников с помощью секретного семейного кода

Психолог Елена Афанасьева назвала простой способ уберечь себя и близких от обмана мошенников. По её словам, главная задача аферистов — втереться в доверие. Для этого они часто давят на главные боли своих жертв: это родственники и недвижимость. Поэтому следует научиться противостоять их манипуляциям.

«О чем люди больше всего переживают? О здоровье своих близких, тех людей, которые для них дороги. И вопросы недвижимости — это вопросы нашей безопасности. Это два таких столпа, на которых держится вообще спокойная жизнь человека, когда он уютно себя чувствует, ему есть где жить и у него есть семья», — объяснила психолог в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чтобы сразу вычислить мошенника, Афанасьева посоветовала придумать внутри семьи вопрос, так называемый секретный код, который можно будет задавать в любых спорных ситуациях. Тогда незнакомца можно будет вывести на чистую воду и отправить его в чёрный список.