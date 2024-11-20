Раскрыта новая схема обмана бойцов СВО и их семей от лица «медсестёр и волонтёров»

Суть схемы заключается в том, что мошенники, выдавая себя за волонтёров или медсестёр, устанавливают контакт с бойцами и их близкими. Они утверждают, что семьи солдат имеют право на определённые выплаты, и отправляют им ссылку. При переходе по этой ссылке на устройства устанавливается вредоносное ПО. Это позволяет преступникам получить доступ к личным данным и приложениям жертвы, что в свою очередь даёт им возможность похитить средства. В компании отметили, что вероятно, в деятельности мошенников присутствует украинский след, который был выявлен в ходе расследования. В частности, график работы службы поддержки соответствует киевскому времени, а выплаты за успешные операции по воровству денег у граждан указаны в гривнах.