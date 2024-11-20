Раскрыта новая схема обмана бойцов СВО и их семей от лица «медсестёр и волонтёров»
F.A.C.C.T.: Мошенники под видом волонтёров разводят участников СВО и их семьи
Не менее 230 человек стали жертвами новой мошеннической схемы, направленной на участников СВО и их семьи, сообщили в компании F.A.C.C.T., занимающейся разработкой программного обеспечения для борьбы с киберпреступностью. Новый метод обмана злоумышленники особенно активно используют в дни, когда военные получают выплаты.
Суть схемы заключается в том, что мошенники, выдавая себя за волонтёров или медсестёр, устанавливают контакт с бойцами и их близкими. Они утверждают, что семьи солдат имеют право на определённые выплаты, и отправляют им ссылку. При переходе по этой ссылке на устройства устанавливается вредоносное ПО. Это позволяет преступникам получить доступ к личным данным и приложениям жертвы, что в свою очередь даёт им возможность похитить средства. В компании отметили, что вероятно, в деятельности мошенников присутствует украинский след, который был выявлен в ходе расследования. В частности, график работы службы поддержки соответствует киевскому времени, а выплаты за успешные операции по воровству денег у граждан указаны в гривнах.
Но мошенники способны и не на такое. Чтобы заполучить выгоду, они могут даже подделывать голоса умерших родственников. Злоумышленники звонят жертвам и утверждают, что тибетские монахи научились устанавливать контакт с загробным миром. Однако якобы из-за высокой стоимости роуминга с тем миром мошенники просят 20 тысяч рублей для продления связи ещё на несколько минут. Действительно, схема кажется смешной, однако под давлением эмоциональный человек может поверить в любую чушь.
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