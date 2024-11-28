Артемий Лебедев спутал полицию с телефонными мошенниками и едва не нажил проблем

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как случайно спутал правоохранителей с телефонными мошенниками, так как они пытались ему дозвониться с неизвестных номеров. Подробностями истории он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

Блогер рассказал, что ему начали поступать звонки с неизвестного номера. На том конце представлялись сотрудником полиции, что нередко можно услышать и от мошенников, намеревающихся украсть личные данные или денежные средства. По этой причине Лебедев сбрасывал звонки и блокировал контакт. Позднее ситуация повторилась: ему позвонили уже с другого номера и вновь представились правоохранителем. Блогер был уверен, что подобные вопросы не могут решаться по телефону.

Позднее с ним пытались выйти на связь в других мессенджерах, но безуспешно. Позднее во время прогулки по городу к Лебедеву подошёл мужчина, показал удостоверение полиции и поинтересовался, почему же блогер «бегает» от них. Он отметил, что отличить реальный звонок от хитрой схемы злоумышленников практически нереально. Он считает, что полиции следует перед звонком оповещать граждан через сервис «Госуслуги» о том, что с ними скоро свяжутся.