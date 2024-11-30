Россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников

Вопреки установке, что на уловки мошенников ведутся только «бабушки», практика показывает, что возраст — далеко не определяющий фактор. Гораздо важнее, в какой обстановке поступил звонок. Согласно статистике, самыми уязвимыми считаются люди, которые спешат на работу или загружены делами. Раздражаясь, что их отвлекают, они могут выдать важную информацию, чтобы как можно скорее отвязаться от собеседника, пишет газета «Известия».

Следует учитывать, что мошенники мгновенно адаптируются под текущие обстоятельства. Например, сейчас активно используется тема СВО. Жертве звонят и сообщают, что со счёта списываются деньги якобы для поддержки ВСУ. В панике люди могут сообщить коды и на самом деле потерять накопления.

Набирает обороты схема с оплатой услуг ЖКХ, когда жертве присылают по «электронке» поддельные квитанции и просят оплатить их по QR-коду. Но, перейдя по нему, человек попадает на вредоносную Интернет-страницу. Незнакомцы могут звонить от имени оператора сотовой связи, почты, страховых компаний и других работников.

Во время звонков злоумышленники могут обращаться к собеседнику по имени, что сразу располагает к себе и вызывает доверие. Часто они отправляют СМС якобы от банка. Главное правило, которое поможет уберечься от аферистов, — не сообщать никому никаких данных. Если ситуация вызывает сомнение, лучше сразу идти в банк и уточнить всю информацию.