Жулики научились похищать деньги россиян через доставку цветов от «‎тайных воздыхателей»

Раскрыт новый способ обмана россиян при помощи вручения им подарка от неизвестного. По словам директора департамента безопасности крупной ИT-компании Кирилла Меркулова, схема простая, но очень эффективная.

На пороге квартиры вдруг появляется курьер и вручает жертве букет-сюрприз от некоего поклонника. Человек удивлён и обрадован и пытается угадать, кто это может быть. Спустя примерно сутки счастливому обладателю сюрприза звонят якобы из службы доставки и просят продиктовать цифры из СМС «для отчётности». Как только жулики получают необходимую информацию, они вежливо прощаются, а со счетов жертвы пропадают деньги.

Однако у такой схемы есть финансовые риски не только для ничего не подозревающих россиян, но и самих мошенников, отметил эксперт. В большинстве случаев люди знают, что диктовать коды из СМС нельзя, поэтому могут просто повесить трубку.

«Букет цветов с доставкой сейчас меньше трёх тысяч не стоит. Поэтому, я думаю, цветы отправляют только тем, у кого на счетах сотни тысяч или миллионы рублей. Да, 20-30 таких букетов могут быть вручены «впустую», зато один взломанный аккаунт может принести очень весомый куш. Опасность же, что тебя вычислят и задержат, практически нулевая — ведь жульничество дистанционное», — отметил Меркулов в беседе с «Вечерней Москвой».