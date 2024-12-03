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3 декабря, 15:00

5 проверенных способов вычислить телефонных мошенников ещё до того, как ответить на звонок

Как распознать звонящих вам злоумышленников ещё до того, как поднять трубку и ответить? Life.ru делится пятью простыми советами, которые помогут сохранить ваши деньги и нервы.

Как узнать, что звонит мошенник. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / wayhomestudio

Как узнать, что звонит мошенник. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / wayhomestudio

Телефонные аферы стали настоящей эпидемией последних лет. Мошенники совершенствуют свои схемы, но вы можете опередить их, научившись распознавать подозрительные звонки заранее. В этой статье мы расскажем, как сохранить свои деньги и нервы, используя простые, но эффективные приёмы.

1. Московские номера с кодом 495 — это не всегда безопасно

5 признаков телефонного мошенничества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

5 признаков телефонного мошенничества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

Код «495» вызывает ассоциации с официальными организациями, но мошенники давно научились этим пользоваться. Они могут звонить и сразу сбрасывать вызов, чтобы вы перезвонили. Такой манёвр часто используется для поддельных опросов, выманивания денег или передачи платного звонка.

Как защититься:

  • Не перезванивайте на номера, которые сбросили.
  • Проверьте номер через поисковые системы или приложения для определения звонков.
  • Настройте автоматическую блокировку подозрительных вызовов.
  • Помните: официальные компании или ваши знакомые не будут устраивать «звонок-сброс».

2. Номера с заграничным кодом — знак опасности

Viber и WhatsApp — популярные платформы для общения, которые всё чаще становятся инструментом обмана. Почему? Всё просто: звонки через мессенджеры дешевле и выглядят менее подозрительно.

Как распознать опасность:

  • Отсутствие фото профиля у абонента.
  • Номера из других стран или регионов, которые вы не знаете.
  • Звонки в неудобное время, например поздно ночью или рано утром.
  • Если номер выглядит странно или время звонка вызывает сомнения, лучше не отвечать. Настоящие друзья или коллеги найдут способ связаться с вами другим путём.

3. Скрытые номера — не берите трубку

Как защититься от аферистов по телефону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Как защититься от аферистов по телефону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Звонок с неизвестного номера вызывает тревогу, и не зря. Мошенники, коллекторы и спамеры часто скрывают свои контакты. Настоящие компании и ваши близкие друзья никогда не будут скрывать свой номер.

Что делать:

  • Игнорируйте звонки с неопределённых номеров.
  • Если вам всё же важно узнать, кто звонил, используйте приложения, которые показывают скрытые данные.
  • Не отвечайте, если на другом конце провода кто-то скрывает свою личность. Это простое правило поможет избежать неприятностей.

4. Звонки через мессенджеры — новый тренд мошенников

Если номер начинается не с привычного «+7», задайте себе вопрос: кто из ваших знакомых может звонить из другой страны? Если вы таких людей не знаете, вероятнее всего, это спам или мошенники.

Совет:

  • Не отвечайте на звонки с международных номеров, которые вы не узнаёте.
  • Проверьте номер через поиск или приложение для блокировки.
  • Мошенники часто используют иностранные номера, чтобы усложнить отслеживание. Остерегайтесь таких вызовов.

5. Приложения для проверки номеров — ваш главный помощник

Простой способ вычислить телефонного мошенника и не попасться в ловушку. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Простой способ вычислить телефонного мошенника и не попасться в ловушку. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Технологии против мошенников работают на вашей стороне. Сегодня существуют десятки приложений, которые помогают распознать подозрительный номер ещё до того, как вы ответите.

Как это работает:

  • После звонка приложение анализирует номер и сообщает, если он находится в чёрных списках.
  • Некоторые приложения просто дают рекомендации вроде «Лучше не отвечать».
  • Использование таких инструментов — простой и удобный способ снизить риск общения с мошенниками.

Телефонное мошенничество стало вызовом нашего времени, но бдительность и простые инструменты помогут защитить вас и вашу семью. Применяйте эти советы, чтобы не попасться на удочку аферистов. Чем внимательнее вы относитесь к неизвестным звонкам, тем меньше шансов у злоумышленников. И помните: лучше пропустить один звонок, чем стать жертвой обмана. Ранее Life.ru рассказывал о четырёх знаках зодиака, у которых самые высокие шансы стать психопатом.

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Сергей Трофимов
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