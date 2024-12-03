5 проверенных способов вычислить телефонных мошенников ещё до того, как ответить на звонок

Телефонные аферы стали настоящей эпидемией последних лет. Мошенники совершенствуют свои схемы, но вы можете опередить их, научившись распознавать подозрительные звонки заранее. В этой статье мы расскажем, как сохранить свои деньги и нервы, используя простые, но эффективные приёмы.

1. Московские номера с кодом 495 — это не всегда безопасно

5 признаков телефонного мошенничества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

Код «495» вызывает ассоциации с официальными организациями, но мошенники давно научились этим пользоваться. Они могут звонить и сразу сбрасывать вызов, чтобы вы перезвонили. Такой манёвр часто используется для поддельных опросов, выманивания денег или передачи платного звонка. Как защититься: Не перезванивайте на номера, которые сбросили.

Проверьте номер через поисковые системы или приложения для определения звонков.

Настройте автоматическую блокировку подозрительных вызовов.

Помните: официальные компании или ваши знакомые не будут устраивать «звонок-сброс».

2. Номера с заграничным кодом — знак опасности

Viber и WhatsApp — популярные платформы для общения, которые всё чаще становятся инструментом обмана. Почему? Всё просто: звонки через мессенджеры дешевле и выглядят менее подозрительно. Как распознать опасность: Отсутствие фото профиля у абонента.

Номера из других стран или регионов, которые вы не знаете.

Звонки в неудобное время, например поздно ночью или рано утром.

Если номер выглядит странно или время звонка вызывает сомнения, лучше не отвечать. Настоящие друзья или коллеги найдут способ связаться с вами другим путём.

3. Скрытые номера — не берите трубку

Как защититься от аферистов по телефону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Звонок с неизвестного номера вызывает тревогу, и не зря. Мошенники, коллекторы и спамеры часто скрывают свои контакты. Настоящие компании и ваши близкие друзья никогда не будут скрывать свой номер. Что делать: Игнорируйте звонки с неопределённых номеров.

Если вам всё же важно узнать, кто звонил, используйте приложения, которые показывают скрытые данные.

Не отвечайте, если на другом конце провода кто-то скрывает свою личность. Это простое правило поможет избежать неприятностей.

4. Звонки через мессенджеры — новый тренд мошенников

Если номер начинается не с привычного «+7», задайте себе вопрос: кто из ваших знакомых может звонить из другой страны? Если вы таких людей не знаете, вероятнее всего, это спам или мошенники. Совет: Не отвечайте на звонки с международных номеров, которые вы не узнаёте.

Проверьте номер через поиск или приложение для блокировки.

Мошенники часто используют иностранные номера, чтобы усложнить отслеживание. Остерегайтесь таких вызовов.

5. Приложения для проверки номеров — ваш главный помощник

Простой способ вычислить телефонного мошенника и не попасться в ловушку. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Технологии против мошенников работают на вашей стороне. Сегодня существуют десятки приложений, которые помогают распознать подозрительный номер ещё до того, как вы ответите. Как это работает: После звонка приложение анализирует номер и сообщает, если он находится в чёрных списках.

Некоторые приложения просто дают рекомендации вроде «Лучше не отвечать».

Использование таких инструментов — простой и удобный способ снизить риск общения с мошенниками.