5 проверенных способов вычислить телефонных мошенников ещё до того, как ответить на звонок
Как распознать звонящих вам злоумышленников ещё до того, как поднять трубку и ответить? Life.ru делится пятью простыми советами, которые помогут сохранить ваши деньги и нервы.
Как узнать, что звонит мошенник. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / wayhomestudio
Телефонные аферы стали настоящей эпидемией последних лет. Мошенники совершенствуют свои схемы, но вы можете опередить их, научившись распознавать подозрительные звонки заранее. В этой статье мы расскажем, как сохранить свои деньги и нервы, используя простые, но эффективные приёмы.
1. Московские номера с кодом 495 — это не всегда безопасно
5 признаков телефонного мошенничества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke
Код «495» вызывает ассоциации с официальными организациями, но мошенники давно научились этим пользоваться. Они могут звонить и сразу сбрасывать вызов, чтобы вы перезвонили. Такой манёвр часто используется для поддельных опросов, выманивания денег или передачи платного звонка.
Как защититься:
- Не перезванивайте на номера, которые сбросили.
- Проверьте номер через поисковые системы или приложения для определения звонков.
- Настройте автоматическую блокировку подозрительных вызовов.
- Помните: официальные компании или ваши знакомые не будут устраивать «звонок-сброс».
2. Номера с заграничным кодом — знак опасности
Viber и WhatsApp — популярные платформы для общения, которые всё чаще становятся инструментом обмана. Почему? Всё просто: звонки через мессенджеры дешевле и выглядят менее подозрительно.
Как распознать опасность:
- Отсутствие фото профиля у абонента.
- Номера из других стран или регионов, которые вы не знаете.
- Звонки в неудобное время, например поздно ночью или рано утром.
- Если номер выглядит странно или время звонка вызывает сомнения, лучше не отвечать. Настоящие друзья или коллеги найдут способ связаться с вами другим путём.
3. Скрытые номера — не берите трубку
Как защититься от аферистов по телефону. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
Звонок с неизвестного номера вызывает тревогу, и не зря. Мошенники, коллекторы и спамеры часто скрывают свои контакты. Настоящие компании и ваши близкие друзья никогда не будут скрывать свой номер.
Что делать:
- Игнорируйте звонки с неопределённых номеров.
- Если вам всё же важно узнать, кто звонил, используйте приложения, которые показывают скрытые данные.
- Не отвечайте, если на другом конце провода кто-то скрывает свою личность. Это простое правило поможет избежать неприятностей.
4. Звонки через мессенджеры — новый тренд мошенников
Если номер начинается не с привычного «+7», задайте себе вопрос: кто из ваших знакомых может звонить из другой страны? Если вы таких людей не знаете, вероятнее всего, это спам или мошенники.
Совет:
- Не отвечайте на звонки с международных номеров, которые вы не узнаёте.
- Проверьте номер через поиск или приложение для блокировки.
- Мошенники часто используют иностранные номера, чтобы усложнить отслеживание. Остерегайтесь таких вызовов.
5. Приложения для проверки номеров — ваш главный помощник
Простой способ вычислить телефонного мошенника и не попасться в ловушку. Фото © Freepik / Drazen Zigic
Технологии против мошенников работают на вашей стороне. Сегодня существуют десятки приложений, которые помогают распознать подозрительный номер ещё до того, как вы ответите.
Как это работает:
- После звонка приложение анализирует номер и сообщает, если он находится в чёрных списках.
- Некоторые приложения просто дают рекомендации вроде «Лучше не отвечать».
- Использование таких инструментов — простой и удобный способ снизить риск общения с мошенниками.
Телефонное мошенничество стало вызовом нашего времени, но бдительность и простые инструменты помогут защитить вас и вашу семью. Применяйте эти советы, чтобы не попасться на удочку аферистов. Чем внимательнее вы относитесь к неизвестным звонкам, тем меньше шансов у злоумышленников. И помните: лучше пропустить один звонок, чем стать жертвой обмана. Ранее Life.ru рассказывал о четырёх знаках зодиака, у которых самые высокие шансы стать психопатом.