Мошенники изобрели новую схему с доставкой цветов, чтобы дурить доверчивых граждан

Полиция предупредила о новой схеме мошенничества, связанной с доставкой цветов, и призвала граждан быть внимательными. Об этом сообщил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.

«Курьер привозит букет, который никто не заказывал. Человек радуется неожиданному подарку, но на следующий день ему звонят якобы из службы доставки и просят сообщить код подтверждения получения заказа. На самом деле это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», — пояснил он на пресс-конференции в четверг.

Прасолов отметил, что в период распродаж активизировалась сезонная схема мошенничества. Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов и маркетплейсов, рассылают фишинговые ссылки с предложениями скидок. Переходя по таким ссылкам, жертва скачивает вредоносное ПО, что предоставляет преступникам полный доступ к мобильному устройству.