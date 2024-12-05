Мошенники изобрели новую схему с доставкой цветов, чтобы дурить доверчивых граждан
Прасолов из МВД рассказал о новой схеме мошенничества через доставку цветов
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества, связанной с доставкой цветов, и призвала граждан быть внимательными. Об этом сообщил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.
«Курьер привозит букет, который никто не заказывал. Человек радуется неожиданному подарку, но на следующий день ему звонят якобы из службы доставки и просят сообщить код подтверждения получения заказа. На самом деле это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», — пояснил он на пресс-конференции в четверг.
Прасолов отметил, что в период распродаж активизировалась сезонная схема мошенничества. Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов и маркетплейсов, рассылают фишинговые ссылки с предложениями скидок. Переходя по таким ссылкам, жертва скачивает вредоносное ПО, что предоставляет преступникам полный доступ к мобильному устройству.
А ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами. По словам юристов, жертвам заявляли, что у них есть незадекларированные доходы, и запугивали возможной конфискацией денежных средств в пользу государства.
Kandinsky 3.1 / Life.ru