«Счета оказываются выпотрошенными»: Юрист предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами

В Москве были зафиксированы случаи мошенничества, когда злоумышленники звонили россиянам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Жертвам заявляли, что у них есть незадекларированные доходы, и запугивали возможной конфискацией денежных средств в пользу государства.

Налоговый юрист Александр Хаминский в интервью РИА «Новости» рассказал, что жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на специальный счёт. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями.

«И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — отметил эксперт.

Чтобы избежать обмана, следует запомнить важное правило: налоговые органы всегда взаимодействуют с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или предлагают прийти на приём в инспекцию. Если же вам предлагают другой способ связи, это сигнализирует о том, что с вами пытаются связаться мошенники.