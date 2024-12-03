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3 декабря, 03:22

«Счета оказываются выпотрошенными»: Юрист предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами

Юрист Хаминский рассказал о новой схеме мошенников с QR-кодами и спецсчетами

Оплата по QR-коду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lee Charlie

Оплата по QR-коду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lee Charlie

В Москве были зафиксированы случаи мошенничества, когда злоумышленники звонили россиянам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Жертвам заявляли, что у них есть незадекларированные доходы, и запугивали возможной конфискацией денежных средств в пользу государства.

Налоговый юрист Александр Хаминский в интервью РИА «Новости» рассказал, что жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на специальный счёт. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями.

«И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — отметил эксперт.

Чтобы избежать обмана, следует запомнить важное правило: налоговые органы всегда взаимодействуют с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или предлагают прийти на приём в инспекцию. Если же вам предлагают другой способ связи, это сигнализирует о том, что с вами пытаются связаться мошенники.

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Ранее Life.ru писал, что интернет-мошенники начали рассылать в мессенджерах открытки и небольшие картинки, с помощью которых они могут выудить личную информацию пользователя. Если нажать на изображение, то жертву перекинет на фишинговый сайт, алгоритмы которого быстро вычислят все интересующие их цифры из персональной информации.

Артём Гапоненко
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