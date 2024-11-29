Опрос: Каждый пятый россиянин использует один и тот же пароль на всех сайтах

Опрос, проведённый аналитическим центром «АльфаСтрахование», выявил, что за последние два года каждый второй россиянин сталкивался с интернет-мошенничеством. Более половины пострадавших потеряли доступ к учётным записям в социальных сетях. У 21,8% участников опроса были украдены учётные записи электронной почты, а 17,8% переходили по фишинговым ссылкам, что приводило к утечке личных данных и незаконному списанию средств с банковских счетов, сообщает RT.

Эксперты также отметили, что 4,4% россиян лично передавали мошенникам данные для доступа в онлайн-банкинг, теряя деньги, а 2,9% становились жертвами инвестиционного мошенничества. Около 40% респондентов признались, что используют одинаковые пароли для банковских, социальных и других онлайн-аккаунтов.

Одним из эффективных способов защиты является двухфакторная аутентификация, которую начали применять 50,1% россиян. «98% начали использовать её в последние два года и после того, как стали жертвой интернет-мошенников», — добавили эксперты. Однако 11,6% опрошенных до сих пор не знают о таком виде защиты.

Исследование также показало, что 27,2% россиян меняют пароли регулярно, раз в три-шесть месяцев, тогда как 46,4% не обновляли их более года. Это подчёркивает необходимость повышения осведомлённости о кибербезопасности среди населения.

В свою очередь, IT-эксперт Александр Маляревский в комментарии Sputnik отметил важность бдительности и осторожности в борьбе с мошенниками. Он сравнил установку подозрительных приложений на смартфон с приглашением незнакомцев в дом. Если сервис предлагает невероятные выгоды или уникальную защиту — это повод насторожиться.

Маляревский советует соблюдать два основных правила: не разглашать персональные данные и не передавать коды и пароли, полученные в СМС.