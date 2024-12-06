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6 декабря, 10:14

Мошенники развели звезду «Москвы слезам не верит» на 4 млн, обвинив в поддержке ВСУ

Звезду «Москвы слезам не верит» Раису Рязанову развели мошенники на 4 млн руб

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Народную артистку России Раису Рязанову развели мошенники. Как пишет SHOT, актриса, которую псевдосиловики обвинили в поддержке ВСУ, передала злоумышленникам 4 миллиона рублей наличкой.

По данным телеграм-канала, 80-летней Раисе Ивановне позвонила неизвестная девушка, которая представилась помощницей мэра Москвы Сергея Собянина. Она заявила актрисе, что с ней якобы должен связаться сам градоначальник. Спустя время по видеосвязи ей набрал мужчина, похожий на Сергея Семёновича: он сообщил, что Рязанова оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ. Чуть позже ей позвонил якобы силовик, который заявил о списании 30 миллионов рублей с банковских счетов артистки. Деньги, утверждал «сотрудник ФСБ», отправлены экс-сотруднику службы Илье Богданову*, который сейчас в ВСУ.

Рязанову попросили доказать, что она ничего такого не делала и никого не спонсировала. В качестве доказательства нужно было снять 4 миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Актриса сделала всё, как было сказано, и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег, как ей велели. После этого все разошлись по домам. Когда Рязанова попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», связь оборвалась. В результате актриса обратилась в полицию с заявлением.

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Ранее сообщалось, что мошенники развели российскую актрису Анастасию Светлову на 4,5 миллиона рублей, оформив на её имя кредиты. По словам артистки, аферисты могли воспользоваться её сим-картой, которую она поменяла за месяц до того, как стала должницей. Злоумышленников сейчас ищут.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
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