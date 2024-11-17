Актрису из фильма «Поехавшая» развели на 4,5 миллиона рублей
SHOT: Мошенники оформили кредитов на 4,5 млн рублей на имя актрисы Светловой
Актриса Анастасия Светлова. Обложка © Telegram / АНАСТАСИЯ СВЕТЛОВА
Мошенники развели российскую актрису Анастасию Светлову на 4,5 миллиона рублей, оформив на её имя кредиты. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 51-летняяя артистка случайно узнала, что стала должницей. На днях Светлова хотела оформить кредит в Москве, но ей отказали из-за просроченных платежей по другим займам. Однако выяснилось, что никаких денег актриса раньше в банке не занимала. При проверке документов оказалось, что мошенники набрали кредитов на её имя.
В апреле 2024 года на Светлову был оформлен кредит на один миллион рублей и второй — на 2,5 миллиона рублей. Банк начислял пени, так как никаких платежей не вносилось. По словам артистки, мошенники могли воспользоваться её сим-картой, которую она поменяла за месяц до того, как стала должницей. Злоумышленников сейчас ищут.
Анастасия Светлова играет в разных театрах Москвы. Кроме того, она сыграла дальнобойщицу в фильме «Поехавшая».
А ранее Life.ru сообщал, что мошенники обманули советского балетмейстера Олега Виноградова на 15 миллионов рублей. Аферисты под видом сотрудников службы безопасности банка посоветовали артисту положить деньги на безопасный счёт. Возбуждено уголовное дело.