В Дагестане за подготовку теракта задержаны 12 членов террористической группировки

В Дагестане сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили крупный теракт, задержав 12 человек, причастных к деятельности запрещённой в России террористической группировки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, спецоперация позволила ликвидировать законспирированную ячейку, готовившую крупномасштабное преступление.

В ходе обысков у задержанных обнаружили стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства мощностью по килограмму в тротиловом эквиваленте, материалы для их создания, а также 20 мешков аммиачной селитры общей массой около тонны и боеприпасы. Найденные взрывные устройства были уничтожены на месте.

Подозреваемые уже признали свою вину. В настоящее время рассматривается вопрос об их аресте.