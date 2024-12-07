В Дагестане за подготовку теракта задержаны 12 членов террористической группировки
В Дагестане сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили крупный теракт, задержав 12 человек, причастных к деятельности запрещённой в России террористической группировки. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, спецоперация позволила ликвидировать законспирированную ячейку, готовившую крупномасштабное преступление.
В ходе обысков у задержанных обнаружили стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства мощностью по килограмму в тротиловом эквиваленте, материалы для их создания, а также 20 мешков аммиачной селитры общей массой около тонны и боеприпасы. Найденные взрывные устройства были уничтожены на месте.
Подозреваемые уже признали свою вину. В настоящее время рассматривается вопрос об их аресте.
Ранее в подмосковном Егорьевске правоохранители накрыли лабораторию по производству мефедрона. Хозяевами выступали два жителя Киева, а управлял работой уроженец Белгорода. Часть выручки от продажи наркотиков пускали в помощь ВСУ. 36-летний мужчина варил наркотическое вещество в неприметной бытовке. С владельцами он познакомился ещё в 2021 году, тогда ему и дали денег на открытие и инструкции для наркокурьеров.
Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy