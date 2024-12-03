«Травят тут, а денежки туда»: В Подмосковье накрыли украинскую мефедроновую лабораторию

В подмосковном Егорьевске правоохранители накрыли лабораторию по производству мефедрона. Хозяевами выступали два жителя Киева, а управлял работой уроженец Белгорода. Часть выручки от продажи наркотиков пускали в помощь ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ по Московской области.

36-летний мужчина варил наркотическое вещество в неприметной бытовке. С владельцами он познакомился ещё в 2021 году, тогда ему и дали денег на открытие и инструкции для наркокурьеров. Себе предприниматель забирал 200 тысяч рублей в месяц, а остальное направлял хозяевам. Ему было известно, что часть финансов уходит на помощь ВСУ. На месте производства правоохранители нашли полцентнера мефедрона и более двух тонн прекурсоров.