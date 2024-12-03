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3 декабря, 15:09

«Травят тут, а денежки туда»: В Подмосковье накрыли украинскую мефедроновую лабораторию

В подмосковном Егорьевске ФСБ накрыла нарколабораторию, спонсировавшую ВСУ

В подмосковном Егорьевске правоохранители накрыли лабораторию по производству мефедрона. Хозяевами выступали два жителя Киева, а управлял работой уроженец Белгорода. Часть выручки от продажи наркотиков пускали в помощь ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ по Московской области.

ФСБ накрыла нарколабораторию в Егорьевске. Видео © УФСБ России по Московской области

36-летний мужчина варил наркотическое вещество в неприметной бытовке. С владельцами он познакомился ещё в 2021 году, тогда ему и дали денег на открытие и инструкции для наркокурьеров. Себе предприниматель забирал 200 тысяч рублей в месяц, а остальное направлял хозяевам. Ему было известно, что часть финансов уходит на помощь ВСУ. На месте производства правоохранители нашли полцентнера мефедрона и более двух тонн прекурсоров.

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Ранее в больницу №7 в Екатеринбурге мужчина принёс шприц, наполненный героином. Он передал его своей даме, которая проходила лечение, как терапию от ВИЧ. В отношении «доктора» уже возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков

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УФСБ России по Московской области

Николай Рюмин
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