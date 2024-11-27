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27 ноября, 12:53

Российский рынок заполонил дешёвый, но более токсичный аналог мефедрона

«Лента.ру»: Дешёвый и токсичный клефедрон вытесняет мефедрон из России

Российский чёрный рынок наркотиков заполнил препарат, который практически не отличается от мефедрона, однако компоненты у него более дешёвые и вместе с тем более токсичные. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимные источники в МВД и в даркнете.

По словам криминалиста, сегодня в регионах доля изымаемого мефедрона может составлять всего лишь 10-15%, всё остальное приходится на его более опасный аналог — клефедрон. Химики из дарктнета уточнили, что производители наркотиков без соответствующего образования могут даже не догадываться о подмене компонентов.

«Многие начали искать альтернативу мефедрону, и ею стал клефедрон. Синтез состоит из меньшего количества этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Немаловажно и то, что достать прекурсоры для него в разы легче в том же Китае», — подчеркнул анонимный источник.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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