Российский рынок заполонил дешёвый, но более токсичный аналог мефедрона

Российский чёрный рынок наркотиков заполнил препарат, который практически не отличается от мефедрона, однако компоненты у него более дешёвые и вместе с тем более токсичные. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на анонимные источники в МВД и в даркнете.

По словам криминалиста, сегодня в регионах доля изымаемого мефедрона может составлять всего лишь 10-15%, всё остальное приходится на его более опасный аналог — клефедрон. Химики из дарктнета уточнили, что производители наркотиков без соответствующего образования могут даже не догадываться о подмене компонентов.