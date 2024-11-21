Туристку заставили показать прокладку из-за подозрений в перевозке наркотиков

В аэропорту Тэгу, Южная Корея, произошел инцидент с 30-летней туристкой, прилетевшей с Филиппин. Женщина была заподозрена в перевозке наркотиков, что привело к стрессовой ситуации.

По данным The Korea Herald, 8 октября на контрольно-пропускном пункте сканер показал наличие подозрительных веществ в багаже путешественницы. После досмотра выяснилось, что это была всего лишь жидкость для электронных сигарет. Однако на этом проверка не закончилась: таможенники использовали микроволновый сканер, который показал подозрительный объект в районе брюк женщины. Им оказалась обычная гигиеническая прокладка.

Туристку проводили в отдельную комнату для дальнейшей проверки, где она была вынуждена продемонстрировать прокладку женщине-таможеннику. Спустя 20 минут стало ясно, что никаких наркотических веществ у неё нет, и женщине разрешили продолжить свой путь. Однако инцидент вызвал у пострадавшей сильный стресс, который, по её словам, привел к вагинальному кровотечению, продолжавшемуся пять дней.

Этот случай напоминает о другом инциденте, произошедшем в сентябре в египетском аэропорту. Тогда сотрудники усомнились в гендерной принадлежности 15-летней девочки из-за короткой стрижки и потребовали доказательства в виде демонстрации груди. Отец девочки, возмущённый случившимся, пообещал предать дело огласке, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Оба случая поднимают важные вопросы о методах досмотра и уважении к личной жизни путешественников. Необходимость соблюдения прав человека и этики в таких ситуациях становится всё более актуальной в международных аэропортах.