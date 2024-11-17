Самолёт застрял в аэропорту Португалии из-за побега 132 хомяков из багажа
В аэропорту Португалии застрял самолет из-за побега 132 хомяков из багажа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena
Самолет авиакомпании TAP Portugal не может покинуть аэропорт Понта-Делгада на Азорских островах уже шесть дней из-за необычной ситуации с грузом. Как сообщает португальская газета Correio da Manha, причиной задержки стал побег 132 хомяков, которые сбежали из ящиков в багажном отсеке.
Инцидент произошёл 12 ноября, когда рейс из Лиссабона прибыл в Понта-Делгада с грузом животных. На борту находились не только хомяки, но и несколько хорьков и птиц. По прибытию в аэропорт сотрудники наземного обслуживания обнаружили повреждённые коробки и заметили, что грызуны свободно передвигаются по багажному отделению. За несколько дней поисков сотрудники смогли поймать часть животных, однако 16 хомяков всё ещё остаются внутри самолета.
Ожидается, что в ближайшие дни специалисты завершат операцию по вылову оставшихся вредителей, однако когда судно сможет вылететь в Лиссабон, пока неясно. Эксперты отметили, что хомяки могут повредить кабели или другие элементы самолёта.
Ранее самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в аэропорту Владивостока. На борту воздушного судна находились 164 пассажира, из-за случившегося был задержан один вылет.