От адской боли до глухоты: Названа опасность авиаперелётов с насморком

Некоторые пассажиры, поднимаясь на борт самолёта с обычным насморком, удивлялись, что после посадки он превращался в заболевания куда более серьёзные. Уже во время полёта человека могут настигнуть адские боли, а после посадки он, скорее всего, отправится за помощью в больницу. Врач и эксперт из лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с Life.ru рассказал, почему летать с забитым носом опасно и как можно избежать потери слуха.

«При взлёте и посадке давление воздуха в салоне самолёта меняется. Из-за его перепадов слизистая оболочка носа отекает сильнее, а проявления насморка усиливаются. Могут присоединиться и другие неприятные симптомы, такие как заложенность или резкая, нестерпимая боль в ушах и голове», — пояснил эксперт.

По словам Иванова, резкий перепад давления, особенно на фоне имеющегося инфекционного заболевания лор-органов, может стать причиной деформации, микротравмы, а в некоторых случаях и разрыва барабанной перепонки. Риск развития наружного и среднего отита при этом существенно повышается.

Воздух в салоне самолёта обычно довольно сухой. Это, утверждает доктор, может привести к пересушиванию слизистой оболочки носа и, как следствие, к усилению жжения и зуда слизистой носа, сопровождающихся образованием корочек, увеличением риска носовых кровотечений и снижением обоняния.

Если вы чувствуете недомогание и не можете справиться с симптомами простуды, то, прежде чем отправляться в путешествие на самолёте, следует проконсультироваться с врачом и оценить возможные риски для здоровья. Если специалист дал добро, то во время полёта можно попробовать облегчить своё самочувствие. Справиться с отёком слизистой оболочки носа помогут сосудосуживающие спреи или капли, а с её пересушиванием — обычные солевые растворы или капли на основе гиалуроновой кислоты, также могут использоваться увлажняющие масла. Роман Иванов Врач

За пару часов до полёта целесообразно принять нестероидный противовоспалительный препарат, а уже в самолёте — использовать специальные беруши для авиаперелётов. В них есть особые отверстия, которые помогают выровнять давление в ушах, рекомендует специалист.

Кроме того, во время полёта можно пить воду мелкими глотками, жевать жвачку или рассасывать конфеты. Большое количество глотательных движений при этом поможет сгладить неприятные последствия перепада давления.