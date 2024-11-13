От адской боли до глухоты: Названа опасность авиаперелётов с насморком
Врач Иванов советует при насморке в самолёте надеть беруши или сосать карамель
Борт самолёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic
Некоторые пассажиры, поднимаясь на борт самолёта с обычным насморком, удивлялись, что после посадки он превращался в заболевания куда более серьёзные. Уже во время полёта человека могут настигнуть адские боли, а после посадки он, скорее всего, отправится за помощью в больницу. Врач и эксперт из лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с Life.ru рассказал, почему летать с забитым носом опасно и как можно избежать потери слуха.
«При взлёте и посадке давление воздуха в салоне самолёта меняется. Из-за его перепадов слизистая оболочка носа отекает сильнее, а проявления насморка усиливаются. Могут присоединиться и другие неприятные симптомы, такие как заложенность или резкая, нестерпимая боль в ушах и голове», — пояснил эксперт.
По словам Иванова, резкий перепад давления, особенно на фоне имеющегося инфекционного заболевания лор-органов, может стать причиной деформации, микротравмы, а в некоторых случаях и разрыва барабанной перепонки. Риск развития наружного и среднего отита при этом существенно повышается.
Воздух в салоне самолёта обычно довольно сухой. Это, утверждает доктор, может привести к пересушиванию слизистой оболочки носа и, как следствие, к усилению жжения и зуда слизистой носа, сопровождающихся образованием корочек, увеличением риска носовых кровотечений и снижением обоняния.
Если вы чувствуете недомогание и не можете справиться с симптомами простуды, то, прежде чем отправляться в путешествие на самолёте, следует проконсультироваться с врачом и оценить возможные риски для здоровья. Если специалист дал добро, то во время полёта можно попробовать облегчить своё самочувствие. Справиться с отёком слизистой оболочки носа помогут сосудосуживающие спреи или капли, а с её пересушиванием — обычные солевые растворы или капли на основе гиалуроновой кислоты, также могут использоваться увлажняющие масла.
За пару часов до полёта целесообразно принять нестероидный противовоспалительный препарат, а уже в самолёте — использовать специальные беруши для авиаперелётов. В них есть особые отверстия, которые помогают выровнять давление в ушах, рекомендует специалист.
Кроме того, во время полёта можно пить воду мелкими глотками, жевать жвачку или рассасывать конфеты. Большое количество глотательных движений при этом поможет сгладить неприятные последствия перепада давления.
Ранее врач заявил, что лучшим способом справиться с насморком является промывание носа солевым раствором и банальное терпение. По его словам, капли могут нарушать естественные процессы, которые помогают организму бороться с недугом.