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17 октября, 13:27

Россиянам рассказали, как избежать отёка ног во время длительных авиаперелётов

Хирург Безрукавый рекомендовал ходить по салону во время длительных перелётов

Многие пассажиры во время длительных авиаперелётов страдают из-за отёка ног. Однако избежать неприятных ощущений можно, если выполнять довольно простые рекомендации, которые дал врач-хирург Алексей Безрукавый. В частности, он призвал носить компрессионный трикотаж и правильно подбирать обувь.

«Обувь должна обеспечивать хорошую поддержку свода стопы и амортизацию, как, например, кроссовки, которые в сочетании с компрессионными носками для мужчин или чулками для женщин значительно повысят уровень комфорта», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт рекомендовал заранее покупать места у прохода, чтобы, не отвлекая других пассажиров, ходить по салону раз в час во время длительных перелётов. Также важно пить побольше воды, отказавшись от других напитков. Не лишними будут и специальные упражнения.

«Выполнение лёгких упражнений также стимулируют кровоток и предотвращает скопление жидкости в нижних конечностях. Попробуйте периодически делать круговые движения лодыжками или подъёмы ног к груди», — рекомендовал хирург.

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Ранее эксперт раскрыл реальный лайфхак, как купить билет на самолёт дёшево. При этом он опроверг популярные мифы об авиабилетах.

Обложка ©

pixabay / OrnaW

Борис Эльфанд
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