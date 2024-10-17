Россиянам рассказали, как избежать отёка ног во время длительных авиаперелётов

Многие пассажиры во время длительных авиаперелётов страдают из-за отёка ног. Однако избежать неприятных ощущений можно, если выполнять довольно простые рекомендации, которые дал врач-хирург Алексей Безрукавый. В частности, он призвал носить компрессионный трикотаж и правильно подбирать обувь.

«Обувь должна обеспечивать хорошую поддержку свода стопы и амортизацию, как, например, кроссовки, которые в сочетании с компрессионными носками для мужчин или чулками для женщин значительно повысят уровень комфорта», — отметил он в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт рекомендовал заранее покупать места у прохода, чтобы, не отвлекая других пассажиров, ходить по салону раз в час во время длительных перелётов. Также важно пить побольше воды, отказавшись от других напитков. Не лишними будут и специальные упражнения.

«Выполнение лёгких упражнений также стимулируют кровоток и предотвращает скопление жидкости в нижних конечностях. Попробуйте периодически делать круговые движения лодыжками или подъёмы ног к груди», — рекомендовал хирург.