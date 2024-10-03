Бортпроводник попал в больницу после срочной посадки в самолёта из-за «странного запаха»
Бортпроводник Qantas был госпитализирован из-за специфического запаха в самолёте
Перелёт из Австралии в Новую Зеландию завершился для бортпроводника авиакомпании Qantas госпитализацией, поскольку тот почувствовал в салоне самолёта странный запах. Об этом сообщает Fox Business.
В среду, 2 октября, борт покинул Сидней и направился в Веллингтон. Пролетев больше половины пути, Boeing 737 изменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Авторы издания сообщили, что причиной стало появление «необычного запаха» на борту. В материале сказано, что после благополучной посадки самолёт проверили инженеры. Затем судно было возвращено в эксплуатацию.
Представитель компании-перевозчика рассказал журналистам, что одного из бортпроводников пришлось доставить в больницу для прохождения обследования, однако, что именно с ним случилось, неизвестно. Пилоты и пассажиры не пострадали.
Ранее в Египте неизвестный, представившийся бойцом ВСУ, сорвал вылет российского самолёта, заявив, что собирается устроить теракт. Он подошёл к пилоту в отеле и сообщил о намерении взорвать Boeing 737 авиакомпании «Россия», готовящийся к вылету в Екатеринбург.
Shutterstock / FOTODOM / Shanti Hesse