Бортпроводник попал в больницу после срочной посадки в самолёта из-за «странного запаха»

Перелёт из Австралии в Новую Зеландию завершился для бортпроводника авиакомпании Qantas госпитализацией, поскольку тот почувствовал в салоне самолёта странный запах. Об этом сообщает Fox Business.

В среду, 2 октября, борт покинул Сидней и направился в Веллингтон. Пролетев больше половины пути, Boeing 737 изменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Авторы издания сообщили, что причиной стало появление «необычного запаха» на борту. В материале сказано, что после благополучной посадки самолёт проверили инженеры. Затем судно было возвращено в эксплуатацию.

Представитель компании-перевозчика рассказал журналистам, что одного из бортпроводников пришлось доставить в больницу для прохождения обследования, однако, что именно с ним случилось, неизвестно. Пилоты и пассажиры не пострадали.