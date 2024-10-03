Небо над Казанью снова открыто, аэропорт работает

Введённые в международном аэропорту Казани временные ограничения на приём и отправку самолётов сняты, небо над городом снова открыто. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В 08:59 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточили в пресс-службе.