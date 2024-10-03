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3 октября, 06:22

Небо над Казанью снова открыто, аэропорт работает

В аэропорту Казани сняли ограничения на приём и отправку самолётов

Введённые в международном аэропорту Казани временные ограничения на приём и отправку самолётов сняты, небо над городом снова открыто. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В 08:59 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточили в пресс-службе.

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Как уже писал Life.ru, аэропорт Казани с 6 утра временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / akoppo

Андрей Бражников
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