Небо над Казанью снова открыто, аэропорт работает
В аэропорту Казани сняли ограничения на приём и отправку самолётов
Введённые в международном аэропорту Казани временные ограничения на приём и отправку самолётов сняты, небо над городом снова открыто. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.
«В 08:59 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточили в пресс-службе.
Как уже писал Life.ru, аэропорт Казани с 6 утра временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников.
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