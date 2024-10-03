Ещё один аэропорт Татарстана начал разворачивать самолёты в небе без объяснения причин
Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на вылет и приём самолётов
Ещё один аэропорт Татарстана временно не принимает и не отправляет самолёты, причины не уточняются. Ограничения на работу авиагавани Нижнекамска Бегишево действуют с 07:45 мск, сообщает пресс-служба Росавиации.
«С 07:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) — он не принимает и не отправляет рейсы», — уточнили в службе.
Экипажи самолётом, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Как уже писал Life.ru, аэропорт Казани с 6 утра временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников.
Shutterstock