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3 октября, 06:04

Ещё один аэропорт Татарстана начал разворачивать самолёты в небе без объяснения причин

Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на вылет и приём самолётов

Ещё один аэропорт Татарстана временно не принимает и не отправляет самолёты, причины не уточняются. Ограничения на работу авиагавани Нижнекамска Бегишево действуют с 07:45 мск, сообщает пресс-служба Росавиации.

«С 07:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) — он не принимает и не отправляет рейсы», — уточнили в службе.

Экипажи самолётом, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

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Как уже писал Life.ru, аэропорт Казани с 6 утра временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников.

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Андрей Бражников
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