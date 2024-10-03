Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 04:59

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Казани

Аэропорт Казани с 6 утра временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников. В ведомстве отметили, что меры приняты ради «обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов».

Силы ПВО за ночь перехватили 113 дронов ВСУ в четырёх регионах России
Силы ПВО за ночь перехватили 113 дронов ВСУ в четырёх регионах России

Ранее Life.ru рассказывал, как пилоты рейса Тель-Авив — Москва заметили в небе неизвестный шар. Угроза безопасности полёта при этом отсутствовала.

Обложка ©

VK / Международный аэропорт «Казань»

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров