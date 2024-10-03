В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Казани
Аэропорт Казани с 6 утра временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
Предварительно, причиной введения ограничений стала угроза беспилотников. В ведомстве отметили, что меры приняты ради «обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов».
Ранее Life.ru рассказывал, как пилоты рейса Тель-Авив — Москва заметили в небе неизвестный шар. Угроза безопасности полёта при этом отсутствовала.
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