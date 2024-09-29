Пилоты рейса Тель-Авив — Москва заметили в небе неизвестный шар

Во время полёта пилоты самолёта авиакомпании Red Wings, следовавшего из Тель-Авива в Москву, заметили в небе неопознанный предмет. Позднее удалось установить, что это был шар-зонд, пишет телеграм-канал Aviaincident.

«Командир воздушного судна доложил, что наблюдает шар-зонд слева от него ниже полёта... Угроза безопасности полёта отсутствовала», — говорится в сообщении.

Непредвиденная ситуация произошла накануне. Самолёт успешно сел во Внуково, пострадавших нет.