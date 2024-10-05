Эксперт раскрыл реальный лайфхак, как купить билет на самолёт дёшево
Главред Шатилин: Цена авиабилетов может максимально упасть в последний момент
Распространённое среди россиян убеждение, мол, цена на авиабилеты меняется в зависимости от времени суток, не соответствует действительности. Об этом заявил главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин. В эфире радио Sputnik он развенчал и другой популярный миф.
«То, что нужно зайти с самого дешёвого ноутбука из самого бедного района, как некоторые пишут, — это тоже всё ересь», — подчеркнул эксперт.
В то же время он предложил лайфхак для экономии на авиабилетах. По словам главреда, если не принципиально, куда именно лететь, то стоит делать покупку в самый последний момент — цена на нераспроданные места может максимально упасть. Однако в этом случае вы рискуете вообще остаться без билетов.
Ранее россиянам объяснили, в какие дни и месяцы лучше планировать отпуск в 2025 году. Дело в том, что при учёте официального календаря праздников отдохнуть можно и дольше, и выгоднее.
Life.ru