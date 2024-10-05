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5 октября, 15:23

Эксперт раскрыл реальный лайфхак, как купить билет на самолёт дёшево

Главред Шатилин: Цена авиабилетов может максимально упасть в последний момент

Распространённое среди россиян убеждение, мол, цена на авиабилеты меняется в зависимости от времени суток, не соответствует действительности. Об этом заявил главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин. В эфире радио Sputnik он развенчал и другой популярный миф.

«То, что нужно зайти с самого дешёвого ноутбука из самого бедного района, как некоторые пишут, — это тоже всё ересь», — подчеркнул эксперт.

В то же время он предложил лайфхак для экономии на авиабилетах. По словам главреда, если не принципиально, куда именно лететь, то стоит делать покупку в самый последний момент — цена на нераспроданные места может максимально упасть. Однако в этом случае вы рискуете вообще остаться без билетов.

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Борис Эльфанд
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