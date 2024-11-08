Пилоты «Уральских авиалиний» экстренно посадили неисправный самолёт с 164 пассажирами
Самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в аэропорту Владивостока
Самолёт из Екатеринбурга авиакомпании «Уральскии авиалинии» аварийно сел в аэропорту Владивостока в связи с технической неисправностью. Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, из-за случившегося был задержан один вылет.
«В 5:50 (время местное) в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании »Уральские авиалинии«, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Владивосток», – уточнили в прокуратуре.
На борту воздушного судна находились 164 пассажира. Экипаж смог благополучно посадить самолёт, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась. Из-за аварийной посадки борта задержан вылет рейса Владивосток — Екатеринбург. Он был запланирован в 8:20, но перенесён на 15:00. Вылета самолёта ожидают 127 пассажиров, в том числе 20 детей.
Ранее при аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир. Инцидент произошёл 13 октября 2024 года, когда самолёт, следовавший по маршруту Олёкминск — Железногорск — Илимский, совершил жёсткую посадку недалеко от города Олёкминск в Республике Саха (Якутия).
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