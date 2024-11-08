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8 ноября, 05:28

Пилоты «Уральских авиалиний» экстренно посадили неисправный самолёт с 164 пассажирами

Самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в аэропорту Владивостока

Самолёт из Екатеринбурга авиакомпании «Уральскии авиалинии» аварийно сел в аэропорту Владивостока в связи с технической неисправностью. Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, из-за случившегося был задержан один вылет.

«В 5:50 (время местное) в международном аэропорту Владивосток в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании »Уральские авиалинии«, следовавшего по маршруту Екатеринбург Владивосток», – уточнили в прокуратуре.

На борту воздушного судна находились 164 пассажира. Экипаж смог благополучно посадить самолёт, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась. Из-за аварийной посадки борта задержан вылет рейса Владивосток — Екатеринбург. Он был запланирован в 8:20, но перенесён на 15:00. Вылета самолёта ожидают 127 пассажиров, в том числе 20 детей.

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Ранее при аварийной посадке самолёта в Якутии погиб пассажир. Инцидент произошёл 13 октября 2024 года, когда самолёт, следовавший по маршруту Олёкминск — Железногорск — Илимский, совершил жёсткую посадку недалеко от города Олёкминск в Республике Саха (Якутия).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Yatskiv

Андрей Бражников
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