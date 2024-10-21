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21 октября, 07:20

«Уральские авиалинии» наказали за отказ пустить в самолёт пассажиров с билетами

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку после жалоб пассажиров на авиакомпанию Ural Airlines («Уральские авиалинии»). Перевозчик дважды незаконно отказывался пустить клиентов с билетами на самолёт.

«В августе текущего года представителем авиакомпании ОАО «АК «Уральские авиалинии» в аэропорту г. Сочи отказано двум пассажирам в воздушной перевозке рейсами из Сочи в Санкт-Петербург и из Сочи в Екатеринбург, ввиду вынужденной замены воздушного судна и недостаточным количеством посадочных мест»,рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортный прокурор уведомил директора авиакомпании, о том, что организация привлечена к административной ответственности по статье о введении потребителей в заблуждение. «Уральским авиалиниям» вынесли предупреждение.

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Ранее пилоту пришлось посадить самолёт из-за произошедшей на борту массовой драки. Когда зачинщика скрутили, он начал вопить о том, что через несколько минут все разобьются, после чего взялся за чтение стихов Пушкина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Владимир Озеров
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