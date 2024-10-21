«Уральские авиалинии» наказали за отказ пустить в самолёт пассажиров с билетами

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку после жалоб пассажиров на авиакомпанию Ural Airlines («Уральские авиалинии»). Перевозчик дважды незаконно отказывался пустить клиентов с билетами на самолёт.

«В августе текущего года представителем авиакомпании ОАО «АК «Уральские авиалинии» в аэропорту г. Сочи отказано двум пассажирам в воздушной перевозке рейсами из Сочи в Санкт-Петербург и из Сочи в Екатеринбург, ввиду вынужденной замены воздушного судна и недостаточным количеством посадочных мест», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортный прокурор уведомил директора авиакомпании, о том, что организация привлечена к административной ответственности по статье о введении потребителей в заблуждение. «Уральским авиалиниям» вынесли предупреждение.