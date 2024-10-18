Иркутский авиазавод модернизируют для выпуска самолётов МС-21
Денису Мантурову доложили о подготовке авиазавода в Иркутске для выпуска МС-21
Самолёт МС-21 на заводе в Иркутской области. Обложка © Пресс-служба ПАО «Яковлев»
Генеральный директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский доложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову о ходе работ по модернизации производственной базы Иркутского авиационного завода. Предприятие будет серийно выпускать до 36 самолётов МС-21 в год, по три — каждый месяц.
Работы по модернизации производственной базы авиационного иркутского завода под обеспечение серийного выпуска самолётов МС-21. Видео © Пресс-служба ПАО «Яковлев»
Богинский пояснил, что в рамках модернизации производственных мощностей завода планируется купить более 400 единиц оборудования. По его словам, большая часть уже была куплена согласно контракту или введена в эксплуатацию. Также специалисты построили новый ангар для наземной отработки и кастомизации самолётов МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники. Кроме того, в процессе возведения находятся цех гальванических покрытий, механосборочного производства и ангар для наземной аэродромной техники.
«В ближайшее время планируется начало строительства второй очереди логистического комплекса. Данный проект имеет особую важность, поскольку Иркутский авиационный завод становится важным авиастроительным центром, куда будут доставляться комплектующие и агрегаты со всей страны. Только в масштабах ОАК кооперация включает предприятия в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Воронеже и Комсомольске-на-Амуре», – подчеркнул гендиректор «Яковлева».
МС-21-300 — среднемагистральный пассажирский авиалайнер, который вмещает от 163 до 211 пассажиров. Самолёт получил сертификат типа в 2023 году, однако изначально на него планировалось устанавливать иностранные двигатели.
Ранее Life.ru сообщал, что серийное производство самолётов МС-21 может начаться уже в 2025-2026 годах. В «Ростехе» отметили, что воздушное судно всё ещё проходит испытания. Согласно планам, утверждённым Правительством РФ, объём выпуска данных самолётов с 2029 года должен составлять по 72 единицы в год. В Минпромторге пояснили, что первые авиалайнеры в полностью импортозамещённом облике полетят уже в 2024 году.