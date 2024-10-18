Иркутский авиазавод модернизируют для выпуска самолётов МС-21

Генеральный директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский доложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову о ходе работ по модернизации производственной базы Иркутского авиационного завода. Предприятие будет серийно выпускать до 36 самолётов МС-21 в год, по три — каждый месяц.

Работы по модернизации производственной базы авиационного иркутского завода под обеспечение серийного выпуска самолётов МС-21. Видео © Пресс-служба ПАО «Яковлев»

Богинский пояснил, что в рамках модернизации производственных мощностей завода планируется купить более 400 единиц оборудования. По его словам, большая часть уже была куплена согласно контракту или введена в эксплуатацию. Также специалисты построили новый ангар для наземной отработки и кастомизации самолётов МС-21, корпус для инженерных служб, а также новый цех окончательной сборки военной техники. Кроме того, в процессе возведения находятся цех гальванических покрытий, механосборочного производства и ангар для наземной аэродромной техники.

«В ближайшее время планируется начало строительства второй очереди логистического комплекса. Данный проект имеет особую важность, поскольку Иркутский авиационный завод становится важным авиастроительным центром, куда будут доставляться комплектующие и агрегаты со всей страны. Только в масштабах ОАК кооперация включает предприятия в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Воронеже и Комсомольске-на-Амуре», – подчеркнул гендиректор «Яковлева».