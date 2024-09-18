В Минпромторге раскрыли, когда начнут летать импортозамещённые МС-21
Алиханов: Первые полёты импортозамещённых самолётов МС-21 ожидаются в 2024 году
МС-21. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Первые авиалайнеры МС-21 в полностью импортозамещённом облике должны начать полёты уже в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Если говорить про МС-21, иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше. Потому что ПД-14 уже сертифицирован и, собственно, мы в полностью российском облике тоже ждём машину к полётам в этом году», — указал министр в эфире телеканала «Россия-24».
Алиханов уточнил, что полёты самолёта МС-21 с неполным импортозамещением уже проходят.
МС-21-300 является среднемагистральным пассажирским самолётом, который вмещает от 163 до 211 пассажиров. Лайнер получил сертификат типа в прошлом году, но изначально на него планировалось устанавливать иностранные двигатели.
Ранее Life.ru писал, что серийное производство самолётов МС-21 может начаться уже в 2025-2026 годах. В «Ростехе» уточнили, что воздушное судно всё ещё проходит испытания. Согласно планам, утверждённым Правительством РФ, объём выпуска данных самолётом с 2029 года должен составлять по 72 единицы в год.