В Минпромторге раскрыли, когда начнут летать импортозамещённые МС-21

Первые авиалайнеры МС-21 в полностью импортозамещённом облике должны начать полёты уже в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Если говорить про МС-21, иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше. Потому что ПД-14 уже сертифицирован и, собственно, мы в полностью российском облике тоже ждём машину к полётам в этом году», — указал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Алиханов уточнил, что полёты самолёта МС-21 с неполным импортозамещением уже проходят.