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18 сентября, 16:46

В Минпромторге раскрыли, когда начнут летать импортозамещённые МС-21

Алиханов: Первые полёты импортозамещённых самолётов МС-21 ожидаются в 2024 году

МС-21. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

МС-21. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Первые авиалайнеры МС-21 в полностью импортозамещённом облике должны начать полёты уже в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Если говорить про МС-21, иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше. Потому что ПД-14 уже сертифицирован и, собственно, мы в полностью российском облике тоже ждём машину к полётам в этом году», — указал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Алиханов уточнил, что полёты самолёта МС-21 с неполным импортозамещением уже проходят.

МС-21-300 является среднемагистральным пассажирским самолётом, который вмещает от 163 до 211 пассажиров. Лайнер получил сертификат типа в прошлом году, но изначально на него планировалось устанавливать иностранные двигатели.

Новейший МС-21 чуть не оформил мёртвую петлю, поразив иркутских зевак
Новейший МС-21 чуть не оформил мёртвую петлю, поразив иркутских зевак

Ранее Life.ru писал, что серийное производство самолётов МС-21 может начаться уже в 2025-2026 годах. В «Ростехе» уточнили, что воздушное судно всё ещё проходит испытания. Согласно планам, утверждённым Правительством РФ, объём выпуска данных самолётом с 2029 года должен составлять по 72 единицы в год.

Дарья Нарыкова
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