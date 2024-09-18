Названы сроки поставок первых пяти самолётов «Байкал»

Первые поставки региональных самолётов «Байкал» запланированы на 2026 год. Об этом стало известно из выступления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы находимся в состоянии, по сути, опытно-конструкторских работ. Было принято решение о том, что мы переходим на отечественный двигатель ВК-800», — сказал министр.

Алиханов отметил, что сертификация двигателя и винта завершится в следующем году, а полная сертификация самолёта запланирована на 2026 год. Тогда же, по его словам, ожидается поставка первых пяти самолётов.

Тем не менее, подчеркнул он, производственные мощности Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) на данный момент недостаточны для удовлетворения ожидаемого спроса. В связи с этим обсуждаются различные варианты увеличения производственных мощностей, и в ближайшие недели планируется выбрать подходящее решение.

Глава Минпромторга РФ выразил уверенность в том, что правительство поддержит планы расширения производства, и к 2026 году появятся новые площадки для сборки самолётов «Байкал».