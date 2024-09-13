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13 сентября, 10:31

Трутнев: Цена самолёта «Байкал» снизилась в два раза после поручения Путина

Цена самолёта «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) упала в два раза. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолёт подешевел в два раза», — сказал он в эфире «Россия-24».

По его словам, в 2026-м году полетит воздушное судно в той или другой версии. Он отметил, что на данном этапе важно добиться того, чтобы эта версия была именно той, которая нужна людям. Трутнев подчеркнул, что «Байкал» должен быть безопасным и при этом иметь возможность садиться на короткую полосу, так как изначально заявлялось, что для судна подходят полосы более одного километра.

«Нам предъявляли 1050 метров. <…> У нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке — 33. Остальные не подходят. На остальных «Байкал» сесть не сможет. Вчера мне сказали, да нет, 350 метров достаточно», — пояснил Трутнев.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка пассажирской версии самолёта «Байкал» должна быть ускорена. Российский лидер отметил, что нужно запустить серийное производство данного воздушного судна в ближайшее время. По словам Путина, стране надо строить собственные воздушные судна: надёжные, качественные и в нужных объёмах.

Обложка ©

ТАСС / Сорокин Донат

Александра Мышляева
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