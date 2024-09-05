Путин призвал ускорить создание пассажирской версии самолёта «Байкал»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка пассажирской версии самолёта «Байкал» должна быть ускорена. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Российский лидер отметил, что нужно запустить серийное производство данного самолёта в ближайшее время. По словам Путина, стране надо строить собственные воздушные судна: надёжные, качественные и в нужных объёмах.

«В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что стоимость и технические характеристики самолёта должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов была доступной для россиян. Чуть ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указал, что поставки самолёта «Байкал» с российским двигателем могут начаться в 2026 году.