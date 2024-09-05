Путин: Объём грузоперевозок по Севморпути вырос в пять раз по сравнению с советским временем

Объём грузоперевозок по Северному морскому пути вырос в пять раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 миллиона тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014-м по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в прошлом году — уже более 36 млн тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).