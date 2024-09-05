Путин: Объём грузоперевозок по Севморпути вырос в пять раз по сравнению с советским временем
Путин: РФ будет наращивать грузопоток по Северному морскому пути
Объём грузоперевозок по Северному морскому пути вырос в пять раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 миллиона тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014-м по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в прошлом году — уже более 36 млн тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин также добавил, что в планах наращивание грузопотока, в том числе за счёт освоения арктических месторождений и перенаправления грузов с Запада на Восток.
Ранее Путин заявлял, что перевозки по Северному морскому пути в перспективе могут превысить 150 миллионов тонн в год. По словам лидера страны, Севморпуть становится востребованной глобальной артерией.
Telegram / Атомфлот